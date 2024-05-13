В ночных заведениях Тюмени нашли 18 нелегалов

Нарушителей ждет выдворение за пределы России
Тюменская полиция совместно с силами Росгвардии выявила в ночных заведениях города 18 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».
«В Тюмени сотрудники полиции в ходе рейда выявили 18 нарушителей. При силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии проверили ночные заведения города», — говорится в сообщении.
Известно, что 17 задержанных нарушили режим пребывания в Российской Федерации, еще один иностранец нарушил правила въезда в Россию. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выдворении нарушителей за пределы страны.
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