13 мая 2024

В ночных заведениях Тюмени нашли 18 нелегалов

В Тюмени выявили 18 нарушителей миграционного законодательства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Нарушителей ждет выдворение за пределы России Фото:

Тюменская полиция совместно с силами Росгвардии выявила в ночных заведениях города 18 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

«В Тюмени сотрудники полиции в ходе рейда выявили 18 нарушителей. При силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии проверили ночные заведения города», — говорится в сообщении.

Известно, что 17 задержанных нарушили режим пребывания в Российской Федерации, еще один иностранец нарушил правила въезда в Россию. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выдворении нарушителей за пределы страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская полиция совместно с силами Росгвардии выявила в ночных заведениях города 18 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «В Тюмени сотрудники полиции в ходе рейда выявили 18 нарушителей. При силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии проверили ночные заведения города», — говорится в сообщении. Известно, что 17 задержанных нарушили режим пребывания в Российской Федерации, еще один иностранец нарушил правила въезда в Россию. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выдворении нарушителей за пределы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...