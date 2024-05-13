В Тюменской области взорвали старинный снаряд

В Омутинском районе Тюменской области обнаружен и уничтожен снаряд времен Гражданской войны. Об этом со ссылкой на региональное управление Росгвардии сообщает telegram-канал инфоцентра тюменского правительства.
«Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времен Гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Омутинском районе. Находку идентифицировали как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд», — говорится в сообщении.
Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог представлять угрозу. Взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии избавились от опасного предмета при помощи накладного заряда.
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В Омутинском районе Тюменской области обнаружен и уничтожен снаряд времен Гражданской войны. Об этом со ссылкой на региональное управление Росгвардии сообщает telegram-канал инфоцентра тюменского правительства. «Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времен Гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Омутинском районе. Находку идентифицировали как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд», — говорится в сообщении. Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог представлять угрозу. Взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии избавились от опасного предмета при помощи накладного заряда.