14 мая 2024

Губернатор Тюменской области обратился к многодетным семьям региона

Количество многодетных семей в Тюменской области выросло на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День защиты детей. Курган, мама с коляской, парк, цпкио, детская коляска
В Тюменской области проживают 39 000 многодетных семей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днем семьи, который празднуется 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. В публикации указано, что за последние пять лет количество многодетных семей в регионе выросло на 40%.

«Счастливая семья — это огромное богатство. Дорогие земляки, желаю всем вам любви, семейного счастья и взаимопонимания!» — сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области со ссылкой на слова губернатора Моора.

Там добавили, что за последние пять лет количество многодетных семей на территории Тюменской области выросло на 40%. На сегодняшний день в регионе проживают более 39 000 таких семей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы для несовершеннолетних. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днем семьи, который празднуется 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. В публикации указано, что за последние пять лет количество многодетных семей в регионе выросло на 40%. «Счастливая семья — это огромное богатство. Дорогие земляки, желаю всем вам любви, семейного счастья и взаимопонимания!» — сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области со ссылкой на слова губернатора Моора. Там добавили, что за последние пять лет количество многодетных семей на территории Тюменской области выросло на 40%. На сегодняшний день в регионе проживают более 39 000 таких семей. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы для несовершеннолетних. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...