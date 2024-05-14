Губернатор Тюменской области обратился к многодетным семьям региона

Количество многодетных семей в Тюменской области выросло на 40%

В Тюменской области проживают 39 000 многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днем семьи, который празднуется 15 мая. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. В публикации указано, что за последние пять лет количество многодетных семей в регионе выросло на 40%.

«Счастливая семья — это огромное богатство. Дорогие земляки, желаю всем вам любви, семейного счастья и взаимопонимания!» — сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области со ссылкой на слова губернатора Моора.

Там добавили, что за последние пять лет количество многодетных семей на территории Тюменской области выросло на 40%. На сегодняшний день в регионе проживают более 39 000 таких семей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области многодетные семьи будут получать выплаты от властей на покупку школьной и спортивной формы для несовершеннолетних. В регионе разработан порядок предоставления этой поддержки, сейчас он находится на обсуждении.