Лопатина: обращения курганцев не доходят до Москальковой, и это хорошо

Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступает низкое количество обращений из Курганской области. Большинство обращений граждан решаются на региональном уровне, рассказала курганский омбудсмен Алена Лопатина депутатам областной думы, передает корреспондент URA.RU.
«Хороший показатель работы — низкое количество обращений, которые доходят до уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Мы стараемся на региональном уровне все вопросы граждан разрешить. Если говорить об УрФО, то это чуть более 5% обращений граждан из Курганской области. На мой взгляд это неплохой индикатор», — сказала Лопатина.
В марте 2024 года Алена Лопатина заменила на посту уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина. Ранее она была в регионе детским омбудсменом.
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Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступает низкое количество обращений из Курганской области. Большинство обращений граждан решаются на региональном уровне, рассказала курганский омбудсмен Алена Лопатина депутатам областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Хороший показатель работы — низкое количество обращений, которые доходят до уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Мы стараемся на региональном уровне все вопросы граждан разрешить. Если говорить об УрФО, то это чуть более 5% обращений граждан из Курганской области. На мой взгляд это неплохой индикатор», — сказала Лопатина. В марте 2024 года Алена Лопатина заменила на посту уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина. Ранее она была в регионе детским омбудсменом.