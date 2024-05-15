Лопатина: обращения курганцев не доходят до Москальковой, и это хорошо

Курганский омбудсмен Лопатина: обращения курганцев решаются на уровне региона

16 мая 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Алена Лопатина рассказала депутатам про обращения курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступает низкое количество обращений из Курганской области. Большинство обращений граждан решаются на региональном уровне, рассказала курганский омбудсмен Алена Лопатина депутатам областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Хороший показатель работы — низкое количество обращений, которые доходят до уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Мы стараемся на региональном уровне все вопросы граждан разрешить. Если говорить об УрФО, то это чуть более 5% обращений граждан из Курганской области. На мой взгляд это неплохой индикатор», — сказала Лопатина. В марте 2024 года Алена Лопатина заменила на посту уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина. Ранее она была в регионе детским омбудсменом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступает низкое количество обращений из Курганской области. Большинство обращений граждан решаются на региональном уровне, рассказала курганский омбудсмен Алена Лопатина депутатам областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Хороший показатель работы — низкое количество обращений, которые доходят до уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Мы стараемся на региональном уровне все вопросы граждан разрешить. Если говорить об УрФО, то это чуть более 5% обращений граждан из Курганской области. На мой взгляд это неплохой индикатор», — сказала Лопатина. В марте 2024 года Алена Лопатина заменила на посту уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина. Ранее она была в регионе детским омбудсменом.