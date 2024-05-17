Камбоджа выдала РФ обвиняемого в хищении 19 млн рублей

17 мая 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Камбоджа выдала РФ обвиняемого в мошенничестве (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Камбоджа выдала России Сергея Волкова, обвиняемого в хищении свыше 19 млн рублей. Эти деньги Минкульт направлял на реставрацию Соловецкого монастыря. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В сопровождении сотрудников Интерпола МВД России из королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере», — передает ТАСС слова Волк. Волков вместе с подельниками похитил по версии следствия с 2011 года по 2016 год финансовые средства свыше 19 млн рублей, предназначенных для ремонта Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. Он руководил одной из фирм, которая занималась реставрацией объекта, подчеркнула Волк. Ранее Азербайджан экстрадировал по запросу России главу банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга и устраивавшей дебош. Ему вменяют обвинения за хулиганство и возбуждение ненависти и вражды группы лиц по национальным признакам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Камбоджа выдала России Сергея Волкова, обвиняемого в хищении свыше 19 млн рублей. Эти деньги Минкульт направлял на реставрацию Соловецкого монастыря. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В сопровождении сотрудников Интерпола МВД России из королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере», — передает ТАСС слова Волк. Волков вместе с подельниками похитил по версии следствия с 2011 года по 2016 год финансовые средства свыше 19 млн рублей, предназначенных для ремонта Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. Он руководил одной из фирм, которая занималась реставрацией объекта, подчеркнула Волк. Ранее Азербайджан экстрадировал по запросу России главу банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга и устраивавшей дебош. Ему вменяют обвинения за хулиганство и возбуждение ненависти и вражды группы лиц по национальным признакам.