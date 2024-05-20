Труп мужчины обнаружили в центре Екатеринбурга. Видео

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Тело обнаружили прохожие
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На пересечении улиц Ключевской и Мельникова в Екатеринбурге найдено тело мужчины. Смерть, по предварительным данным, не имеет признаков криминала, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия. 

«Мужчина средних лет. Он приехал сюда с другом. И скончался. Его товарищ закрыл машину и ушел куда-то. Друг сказал, что он употребил что-то», — передает слова очевидца журналист агентства.

URA.RU обратилось за комментарием к региональному управлению СКР. Оперативно комментарий получить не удалось. 

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На пересечении улиц Ключевской и Мельникова в Екатеринбурге найдено тело мужчины. Смерть, по предварительным данным, не имеет признаков криминала, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия.  «Мужчина средних лет. Он приехал сюда с другом. И скончался. Его товарищ закрыл машину и ушел куда-то. Друг сказал, что он употребил что-то», — передает слова очевидца журналист агентства. URA.RU обратилось за комментарием к региональному управлению СКР. Оперативно комментарий получить не удалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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