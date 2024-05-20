Тело обнаружили прохожие
На пересечении улиц Ключевской и Мельникова в Екатеринбурге найдено тело мужчины. Смерть, по предварительным данным, не имеет признаков криминала, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте происшествия.
«Мужчина средних лет. Он приехал сюда с другом. И скончался. Его товарищ закрыл машину и ушел куда-то. Друг сказал, что он употребил что-то», — передает слова очевидца журналист агентства.
URA.RU обратилось за комментарием к региональному управлению СКР. Оперативно комментарий получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!