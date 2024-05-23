Аксенов заявил о защищенности Крыма от атак ВСУ

Аксенов: Крыму не грозит атака Украины, в регионе находится достаточно сил ВС РФ

23 мая 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Аксенов заявил, что в Крыму достаточно военных ВС РФ, чтобы защитить полуостров от ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Территория Крыма защищена от атак ВСУ в плане сухопутных операций. На полуострове достаточно группировок российской армии, которые справятся с выполнением любых задач. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он отметил, что группировок ВС РФ на территории региона достаточно для выполнения любых задач. Ранее глава парламента республики Владимир Константинов сообщил, что Украина ответит за все свои атаки на полуостров. В скором времени в Крыму преступят к оценке ущерба, который был нанесен обстрелами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территория Крыма защищена от атак ВСУ в плане сухопутных операций. На полуострове достаточно группировок российской армии, которые справятся с выполнением любых задач. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он отметил, что группировок ВС РФ на территории региона достаточно для выполнения любых задач. Ранее глава парламента республики Владимир Константинов сообщил, что Украина ответит за все свои атаки на полуостров. В скором времени в Крыму преступят к оценке ущерба, который был нанесен обстрелами.