Аксенов заявил о защищенности Крыма от атак ВСУ

Аксенов: Крыму не грозит атака Украины, в регионе находится достаточно сил ВС РФ
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, аксенов сергей, портрет, пмэф-2016
Аксенов заявил, что в Крыму достаточно военных ВС РФ, чтобы защитить полуостров от ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Территория Крыма защищена от атак ВСУ в плане сухопутных операций. На полуострове достаточно группировок российской армии, которые справятся с выполнением любых задач. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он отметил, что группировок ВС РФ на территории региона достаточно для выполнения любых задач.

Ранее глава парламента республики Владимир Константинов сообщил, что Украина ответит за все свои атаки на полуостров. В скором времени в Крыму преступят к оценке ущерба, который был нанесен обстрелами.

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Территория Крыма защищена от атак ВСУ в плане сухопутных операций. На полуострове достаточно группировок российской армии, которые справятся с выполнением любых задач. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет. С точки зрения работы ПВО, стопроцентную гарантию один господь может дать», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он отметил, что группировок ВС РФ на территории региона достаточно для выполнения любых задач. Ранее глава парламента республики Владимир Константинов сообщил, что Украина ответит за все свои атаки на полуостров. В скором времени в Крыму преступят к оценке ущерба, который был нанесен обстрелами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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