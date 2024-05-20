В Крыму заявили, что Украина ответит за все свои атаки по региону

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов, подчеркнув, что Киев ответит за все атаки.
"Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму", — подчеркнул Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости. Он акцентировал внимание на том, что от Украины намерены получить компенсацию в любом случае, даже если от страны мало что останется. По его словам, методы убеждения Киева найдутся.
Украина периодически атакует российские регионы, включая Крым. В ночь на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром в Джанкое (север Крыма) при помощи 12 американских ракет ATACMS. Константинов уточнял, что такие атаки являются террористическими, передает Life. Также ВСУ используют дроны для нападения на территории РФ. Военкоры также предполагают, что стоит ожидать больших атак по Крыму со стороны ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также писал об атаке по городу накануне, сообщает MK.RU.
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