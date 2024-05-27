Статусные свердловские «единороссы» одарили друг друга по особому поводу. Фото

Свердловская ЕР подвела итоги экспериментального Штаба общественной поддержки

27 мая 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина подарила руководителю штаба плакетку с картой области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге спустя год подвели итоги проекта «Единой России», который запускали как экспериментальный. В мае 2023 года в помещениях бизнесмена Сергея Мазуркевича в БЦ «Панорама» открыли Штаб общественной поддержки ЕР, где, как отчитался сегодня глава Михаил Клименко, проходили не только встречи однопартийцев, но и мастер-классы по йоге и даже гитарные посиделки зоозащитников. На годовщину приехал весь цвет региональной ЕР, не было разве что губернатора, передает корреспондент URA.RU. «Штаб — место притяжения многих активных людей. С первого дня здесь проходят лекции, тренинги и многое другое. За это время мы провели более 1000 мероприятий — и патриотические встречи, и спортивные, а также заседания координационных советов. Штаб посетили больше 16 тысяч человек, а в приемную [Дмитрия] Медведева (находится здесь же, — прим. URA.RU) поступило больше 12 тысяч обращений. На этот год планируем продолжить выстраивать взаимодействие с различными некоммерческими и общественными организациями, волонтерскими движениями, лидерами общественного мнения. Кроме того в наших планах проводить мероприятия с этническими общественными объединениями, высшими учебными объединениями, партийным активом», — анонсировал Клименко. Первой вышла поздравлять председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина («вам удалось создать такую атмосферу, что сюда приходят с радостью и удовольствием»), а после вручила Клименко подарок — плакетку с картой Свердловской области. Следом за ней политический вице-губернатор Олег Чемезов поддался ностальгии, вспомнив как под Новый 2023-й год с идеей создания штаба пришел Клименко («с его азартом и задором»), а Сергей Мазуркевич потом идею поддержал и выделил помещения в своем бизнес-центре, помог их переустроить. Особую роль штаб сыграл и на президентских выборах, по итогам которых Свердловская область показала хороший результат — и по явке избирателей, и по «качеству» голосования, добавил Чемезов. Выступивший следом сенатор Александр Высокинский все комплименты, который Чемезов раздал другим, вернул обратно. «Одного родителя Олег Леонидович не назвал — себя, природная скромность», — отметил он. Поздравили друг друга также первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков, руководитель фракции ЕР в заксо Елена Чечунова. Ее коллега из гордумы Алексей Вихарев и депутат заксо Сергей Карякин к микрофону не выходили, но всех причастных поздравили. Последний, известный своей щедростью, принес в штаб большой букет. Поздравив и наградив всех причастных, гости отправились на презентацию новинок от волонтеров движения «Тепло матери». Будто подтверждая тезис о том, что штаб — площадка неформальная, основатель движения Лариса Мухлынина рассказала не только о маскировочных сетях, которые защищают от дронов, но и о фирменных «труселях-велосипедках» — трикотажном нижнем белье, особенно удобном для носки в полевых условиях. В ожидании задерживающейся Людмилы Бабушкиной Олег Чемезов беседовал с Дмитрием Жуковым (слева) и Михаилом Клименко (справа)… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU … и с Сергеем Карякиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александр Высокинский, сравнивая штабы в других субъектах РФ, назвал свердловский самым неформальным и ярким Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сергей Мазуркевич одеждой для бойцов будто заинтересовался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Активистов, сотрудничавших с фондом, наградили грамотами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алексей Вихарев на годовщину пришел не с пустыми руками — принес букет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге спустя год подвели итоги проекта «Единой России», который запускали как экспериментальный. В мае 2023 года в помещениях бизнесмена Сергея Мазуркевича в БЦ «Панорама» открыли Штаб общественной поддержки ЕР, где, как отчитался сегодня глава Михаил Клименко, проходили не только встречи однопартийцев, но и мастер-классы по йоге и даже гитарные посиделки зоозащитников. На годовщину приехал весь цвет региональной ЕР, не было разве что губернатора, передает корреспондент URA.RU. «Штаб — место притяжения многих активных людей. С первого дня здесь проходят лекции, тренинги и многое другое. За это время мы провели более 1000 мероприятий — и патриотические встречи, и спортивные, а также заседания координационных советов. Штаб посетили больше 16 тысяч человек, а в приемную [Дмитрия] Медведева (находится здесь же, — прим. URA.RU) поступило больше 12 тысяч обращений. На этот год планируем продолжить выстраивать взаимодействие с различными некоммерческими и общественными организациями, волонтерскими движениями, лидерами общественного мнения. Кроме того в наших планах проводить мероприятия с этническими общественными объединениями, высшими учебными объединениями, партийным активом», — анонсировал Клименко. Первой вышла поздравлять председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина («вам удалось создать такую атмосферу, что сюда приходят с радостью и удовольствием»), а после вручила Клименко подарок — плакетку с картой Свердловской области. Следом за ней политический вице-губернатор Олег Чемезов поддался ностальгии, вспомнив как под Новый 2023-й год с идеей создания штаба пришел Клименко («с его азартом и задором»), а Сергей Мазуркевич потом идею поддержал и выделил помещения в своем бизнес-центре, помог их переустроить. Особую роль штаб сыграл и на президентских выборах, по итогам которых Свердловская область показала хороший результат — и по явке избирателей, и по «качеству» голосования, добавил Чемезов. Выступивший следом сенатор Александр Высокинский все комплименты, который Чемезов раздал другим, вернул обратно. «Одного родителя Олег Леонидович не назвал — себя, природная скромность», — отметил он. Поздравили друг друга также первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков, руководитель фракции ЕР в заксо Елена Чечунова. Ее коллега из гордумы Алексей Вихарев и депутат заксо Сергей Карякин к микрофону не выходили, но всех причастных поздравили. Последний, известный своей щедростью, принес в штаб большой букет. Поздравив и наградив всех причастных, гости отправились на презентацию новинок от волонтеров движения «Тепло матери». Будто подтверждая тезис о том, что штаб — площадка неформальная, основатель движения Лариса Мухлынина рассказала не только о маскировочных сетях, которые защищают от дронов, но и о фирменных «труселях-велосипедках» — трикотажном нижнем белье, особенно удобном для носки в полевых условиях.