Евгений Куйвашев с января 2022-го возглавляет реготделение ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии сентябрьских выборов в Екатеринбурге начал работу штаб общественной поддержки «Единой России» — экспериментальный проект федерального руководства партии, запущенный пока лишь в ограниченном круге регионов. Новую площадку торжественно открыл лидер свердловских единороссов, губернатор Евгений Куйвашев в сопровождении статусных однопартийцев.

Подобный штаб общероссийского значения появился в Москве летом 2021 года перед выборами в Госдуму. Его членами стали известные общественники, спортсмены, деятели искусств, сформировавшие своего рода фронт поддержки ЕР. Эксперимент признали успешным и расширили на другие регионы — всего 23, в число которых попала Свердловская область.

Екатеринбургский штаб открылся на базе областной приемной лидера ЕР Дмитрия Медведева — в помещениях бизнесмена Сергея Мазуркевича (в конце церемонии Куйвашев наградил его благодарственным письмом). Внутри штаба — зоны для лекций, тренингов, встреч волонтеров, а также правозащитный центр.

Губернатора, в частности, сопровождали его зам Олег Чемезов и вице-спикер заксо Михаил Клименко (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Такая общественная площадка нужна, чтобы любой человек и любая некоммерческая организация могли прийти и высказать свои соображения по поводу любой повестки — экономической, политической. Здесь работают опытные специалисты, которые качественно отработают любую заявку, что дает нам возможность принимать решения, опираясь на инициативы граждан», — поделился впечатлениями Куйвашев.

Руководителем штаба будет вице-спикер заксобрания Михаил Клименко, который уже четыре года возглавляет приемную Медведева. В ближайшее время сюда же переедут приемные других областных депутатов, например, первого вице-спикера заксо Дмитрия Жукова и чемпиона ралли «Дакар» Сергея Карякина.

На церемонию приехал лидер федеральной «молодежки» ЕР Антон Демидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU