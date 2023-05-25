В преддверии сентябрьских выборов в Екатеринбурге начал работу штаб общественной поддержки «Единой России» — экспериментальный проект федерального руководства партии, запущенный пока лишь в ограниченном круге регионов. Новую площадку торжественно открыл лидер свердловских единороссов, губернатор Евгений Куйвашев в сопровождении статусных однопартийцев.
Подобный штаб общероссийского значения появился в Москве летом 2021 года перед выборами в Госдуму. Его членами стали известные общественники, спортсмены, деятели искусств, сформировавшие своего рода фронт поддержки ЕР. Эксперимент признали успешным и расширили на другие регионы — всего 23, в число которых попала Свердловская область.
Екатеринбургский штаб открылся на базе областной приемной лидера ЕР Дмитрия Медведева — в помещениях бизнесмена Сергея Мазуркевича (в конце церемонии Куйвашев наградил его благодарственным письмом). Внутри штаба — зоны для лекций, тренингов, встреч волонтеров, а также правозащитный центр.
Губернатора, в частности, сопровождали его зам Олег Чемезов и вице-спикер заксо Михаил Клименко (слева)
«Такая общественная площадка нужна, чтобы любой человек и любая некоммерческая организация могли прийти и высказать свои соображения по поводу любой повестки — экономической, политической. Здесь работают опытные специалисты, которые качественно отработают любую заявку, что дает нам возможность принимать решения, опираясь на инициативы граждан», — поделился впечатлениями Куйвашев.
Руководителем штаба будет вице-спикер заксобрания Михаил Клименко, который уже четыре года возглавляет приемную Медведева. В ближайшее время сюда же переедут приемные других областных депутатов, например, первого вице-спикера заксо Дмитрия Жукова и чемпиона ралли «Дакар» Сергея Карякина.
На церемонию приехал лидер федеральной «молодежки» ЕР Антон Демидов
В преддверии сентябрьских выборов в Екатеринбурге начал работу штаб общественной поддержки «Единой России» — экспериментальный проект федерального руководства партии, запущенный пока лишь в ограниченном круге регионов. Новую площадку торжественно открыл лидер свердловских единороссов, губернатор Евгений Куйвашев в сопровождении статусных однопартийцев. Подобный штаб общероссийского значения появился в Москве летом 2021 года перед выборами в Госдуму. Его членами стали известные общественники, спортсмены, деятели искусств, сформировавшие своего рода фронт поддержки ЕР. Эксперимент признали успешным и расширили на другие регионы — всего 23, в число которых попала Свердловская область. Екатеринбургский штаб открылся на базе областной приемной лидера ЕР Дмитрия Медведева — в помещениях бизнесмена Сергея Мазуркевича (в конце церемонии Куйвашев наградил его благодарственным письмом). Внутри штаба — зоны для лекций, тренингов, встреч волонтеров, а также правозащитный центр. «Такая общественная площадка нужна, чтобы любой человек и любая некоммерческая организация могли прийти и высказать свои соображения по поводу любой повестки — экономической, политической. Здесь работают опытные специалисты, которые качественно отработают любую заявку, что дает нам возможность принимать решения, опираясь на инициативы граждан», — поделился впечатлениями Куйвашев. Руководителем штаба будет вице-спикер заксобрания Михаил Клименко, который уже четыре года возглавляет приемную Медведева. В ближайшее время сюда же переедут приемные других областных депутатов, например, первого вице-спикера заксо Дмитрия Жукова и чемпиона ралли «Дакар» Сергея Карякина.