28 мая 2024

Курганцев зовут работать токарями за 200 тысяч рублей на псковском заводе

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Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
Курганским токарям предложили высокую зарплату в Псковской области (архивное фото) Фото:

Жителей Курганской области приглашают на работу токарями на крупнейшем псковском заводе. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями.

«В связи с расширением производства на крупнейшем заводе в Псковской области требуются токари с четвертого по шестой разряд. Приглашаются на работу вахтовым методом токари из Курганской области, зарплата от 201 тысячи рублей», — указано в объявлении.

Представители работодателя обещают соискателям вакансии токаря бесплатный проезд и проживание в общежитии. Рабочим предстоит обтачивать на заводе сложные детали высокого класса точности, отмечается в описании вакансии.

Ранее курганцев приглашали на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом им обещали платить до 180 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают на работу токарями на крупнейшем псковском заводе. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями. «В связи с расширением производства на крупнейшем заводе в Псковской области требуются токари с четвертого по шестой разряд. Приглашаются на работу вахтовым методом токари из Курганской области, зарплата от 201 тысячи рублей», — указано в объявлении. Представители работодателя обещают соискателям вакансии токаря бесплатный проезд и проживание в общежитии. Рабочим предстоит обтачивать на заводе сложные детали высокого класса точности, отмечается в описании вакансии. Ранее курганцев приглашали на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом им обещали платить до 180 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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