Курганцев зовут работать токарями за 200 тысяч рублей на псковском заводе

Курганским токарям предложили высокую зарплату в Псковской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают на работу токарями на крупнейшем псковском заводе. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями.

«В связи с расширением производства на крупнейшем заводе в Псковской области требуются токари с четвертого по шестой разряд. Приглашаются на работу вахтовым методом токари из Курганской области, зарплата от 201 тысячи рублей», — указано в объявлении.

Представители работодателя обещают соискателям вакансии токаря бесплатный проезд и проживание в общежитии. Рабочим предстоит обтачивать на заводе сложные детали высокого класса точности, отмечается в описании вакансии.

Ранее курганцев приглашали на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом им обещали платить до 180 тысяч рублей.