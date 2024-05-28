Курганцев зовут работать токарями за 200 тысяч рублей на псковском заводе

Жителей Курганской области приглашают на работу токарями на крупнейшем псковском заводе. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями.
«В связи с расширением производства на крупнейшем заводе в Псковской области требуются токари с четвертого по шестой разряд. Приглашаются на работу вахтовым методом токари из Курганской области, зарплата от 201 тысячи рублей», — указано в объявлении.
Представители работодателя обещают соискателям вакансии токаря бесплатный проезд и проживание в общежитии. Рабочим предстоит обтачивать на заводе сложные детали высокого класса точности, отмечается в описании вакансии.
Ранее курганцев приглашали на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом им обещали платить до 180 тысяч рублей.
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Жителей Курганской области приглашают на работу токарями на крупнейшем псковском заводе. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями. «В связи с расширением производства на крупнейшем заводе в Псковской области требуются токари с четвертого по шестой разряд. Приглашаются на работу вахтовым методом токари из Курганской области, зарплата от 201 тысячи рублей», — указано в объявлении. Представители работодателя обещают соискателям вакансии токаря бесплатный проезд и проживание в общежитии. Рабочим предстоит обтачивать на заводе сложные детали высокого класса точности, отмечается в описании вакансии. Ранее курганцев приглашали на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом им обещали платить до 180 тысяч рублей.