После майского дождя над Челябинском встала радуга. Фото

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Радуга символизирует приближение летнего тепла
Радуга символизирует приближение летнего тепла Фото:

После дождя 29 мая над Челябинском можно увидеть радугу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Над городом стоит радуга. Несмотря на то, что для теплого времени года это не такое уж редкое явление, приятно, что скоро наступит лето», — сообщал корреспондент агентства.

Первую в этом году радугу жители региона заметили 16 апреля. А 12 мая в регионе наблюдали более редкое явление — радужные облака.

Над городом видна радуга
Над городом видна радуга
Фото:

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После дождя 29 мая над Челябинском можно увидеть радугу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Над городом стоит радуга. Несмотря на то, что для теплого времени года это не такое уж редкое явление, приятно, что скоро наступит лето», — сообщал корреспондент агентства. Первую в этом году радугу жители региона заметили 16 апреля. А 12 мая в регионе наблюдали более редкое явление — радужные облака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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