Радуга символизирует приближение летнего тепла
После дождя 29 мая над Челябинском можно увидеть радугу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Над городом стоит радуга. Несмотря на то, что для теплого времени года это не такое уж редкое явление, приятно, что скоро наступит лето», — сообщал корреспондент агентства.
Первую в этом году радугу жители региона заметили 16 апреля. А 12 мая в регионе наблюдали более редкое явление — радужные облака.
Над городом видна радуга
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