На Челябинск обрушился ливень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень. Челябинск
Вечером 16 апреля в Челябинске прошел ливень Фото:

В Челябинске вечером 16 апреля прошел сильный ливень. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Небо потемнело. Ливень сильный. За полчаса до того, как дождь пошел в Челябинске, ливень был в Копейске», — рассказали читатели.

Это первый весенний ливень в Челябинске. В Чебаркуле в этот день после дождя и града над городом встала радуга.

Ливень. Челябинск
Видимость во время ливня заметно снизилась
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вечером 16 апреля прошел сильный ливень. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Небо потемнело. Ливень сильный. За полчаса до того, как дождь пошел в Челябинске, ливень был в Копейске», — рассказали читатели. Это первый весенний ливень в Челябинске. В Чебаркуле в этот день после дождя и града над городом встала радуга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...