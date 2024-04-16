Вечером 16 апреля в Челябинске прошел ливень
В Челябинске вечером 16 апреля прошел сильный ливень. Об этом URA.RU сообщают читатели.
«Небо потемнело. Ливень сильный. За полчаса до того, как дождь пошел в Челябинске, ливень был в Копейске», — рассказали читатели.
Это первый весенний ливень в Челябинске. В Чебаркуле в этот день после дождя и града над городом встала радуга.
Видимость во время ливня заметно снизилась
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