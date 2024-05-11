11 мая 2024
10 мая 2024

Жители челябинского города заметили в небе редкое оптическое явление. Фото

Жители челябинского города наблюдали в небе радужные облака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
В челябинском небе заметили еще один редкий феномен (фото из архива) Фото:

Жители города Снежинск (Челябинская область) заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая. Об этом они рассказали в соцсети.

«Сегодня утром после северного сияния на небе появилось еще одно чудо — радужные облака. Это довольно редкий феномен, увидеть который своими глазами довольно непросто», — написала Светлана И. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографии, на которых изображены облака, окрашенные в цвета радуги. Аналогичными снимками под постом поделилась еще одна жительница Снежинска.

Радужные облака — редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, расположенные около Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Чтобы радужные облака сформировались, требуется целый набор условий. Заметить их в небе без темных очков практически невозможно. Иногда такие облака принимают за северное сияние, но ученые утверждают, что природа этих двух явлений совершенно разная.

Вечером 10 мая жители Челябинской области заметили в небе редкое природное явление — северное сияние. Оно было вызвано обрушившейся на Землю очень сильной магнитной бурей. Кадрами явления делались жители Сосновского, Кизильского районов, Миасса, Чебаркуля, поселка Аркаим. В ночь на 11 мая жители Челябинской области также наблюдали полярное сияние.

Радужные облака заметили жители Снежинска
Радужные облака заметили жители Снежинска
Заметить в небе радужные облака непросто
Заметить в небе радужные облака непросто

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Снежинск (Челябинская область) заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая. Об этом они рассказали в соцсети. «Сегодня утром после северного сияния на небе появилось еще одно чудо — радужные облака. Это довольно редкий феномен, увидеть который своими глазами довольно непросто», — написала Светлана И. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографии, на которых изображены облака, окрашенные в цвета радуги. Аналогичными снимками под постом поделилась еще одна жительница Снежинска. Радужные облака — редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, расположенные около Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Чтобы радужные облака сформировались, требуется целый набор условий. Заметить их в небе без темных очков практически невозможно. Иногда такие облака принимают за северное сияние, но ученые утверждают, что природа этих двух явлений совершенно разная. Вечером 10 мая жители Челябинской области заметили в небе редкое природное явление — северное сияние. Оно было вызвано обрушившейся на Землю очень сильной магнитной бурей. Кадрами явления делались жители Сосновского, Кизильского районов, Миасса, Чебаркуля, поселка Аркаим. В ночь на 11 мая жители Челябинской области также наблюдали полярное сияние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...