Жители челябинского города заметили в небе редкое оптическое явление. Фото

Жители челябинского города наблюдали в небе радужные облака

12 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

В челябинском небе заметили еще один редкий феномен (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители города Снежинск (Челябинская область) заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая. Об этом они рассказали в соцсети. «Сегодня утром после северного сияния на небе появилось еще одно чудо — радужные облака. Это довольно редкий феномен, увидеть который своими глазами довольно непросто», — написала Светлана И. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографии, на которых изображены облака, окрашенные в цвета радуги. Аналогичными снимками под постом поделилась еще одна жительница Снежинска. Радужные облака — редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, расположенные около Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Чтобы радужные облака сформировались, требуется целый набор условий. Заметить их в небе без темных очков практически невозможно. Иногда такие облака принимают за северное сияние, но ученые утверждают, что природа этих двух явлений совершенно разная. Вечером 10 мая жители Челябинской области заметили в небе редкое природное явление — северное сияние. Оно было вызвано обрушившейся на Землю очень сильной магнитной бурей. Кадрами явления делались жители Сосновского, Кизильского районов, Миасса, Чебаркуля, поселка Аркаим. В ночь на 11 мая жители Челябинской области также наблюдали полярное сияние. Радужные облака заметили жители Снежинска Группа «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте» Заметить в небе радужные облака непросто Группа «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Снежинск (Челябинская область) заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая. Об этом они рассказали в соцсети. «Сегодня утром после северного сияния на небе появилось еще одно чудо — радужные облака. Это довольно редкий феномен, увидеть который своими глазами довольно непросто», — написала Светлана И. в группе «Подслушано в Снежинске» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографии, на которых изображены облака, окрашенные в цвета радуги. Аналогичными снимками под постом поделилась еще одна жительница Снежинска. Радужные облака — редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, расположенные около Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Чтобы радужные облака сформировались, требуется целый набор условий. Заметить их в небе без темных очков практически невозможно. Иногда такие облака принимают за северное сияние, но ученые утверждают, что природа этих двух явлений совершенно разная. Вечером 10 мая жители Челябинской области заметили в небе редкое природное явление — северное сияние. Оно было вызвано обрушившейся на Землю очень сильной магнитной бурей. Кадрами явления делались жители Сосновского, Кизильского районов, Миасса, Чебаркуля, поселка Аркаим. В ночь на 11 мая жители Челябинской области также наблюдали полярное сияние.