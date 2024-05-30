В Ноябрьске до осени отключат уличное освещение

В Ноябрьске отключат уличные фонари из-за белых ночей на Ямале
В Ноябрьске (ЯНАО) с 1 июня до сентября отключат уличные фонари. Дело в том, что все лето в ЯНАО будут проходить белые ночи, сообщили в мэрии города.
«С 1 июня в Ноябрьске отключат уличное освещение. Всему виной белые ночи на Ямале», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас фонари горят чуть больше часа — с 23:11 до 00:22, а летом и вовсе будут отключены. В 2024 году в Ноябрьске было заменено 458 светильников на улицах: 60 лет СССР, Энтузиастов, Магистральная, Новоселов, Шевченко, Северная и 8 Марта.
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