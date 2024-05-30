На участке улицы Пермякова в Тюмени от улицы Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября появятся велодорожки. На их обустройство планируется выделить 42 миллиона рублей. Такая информация указана на сайте Госзакупок.
«Выполнение работ по устройству велодорожек (ул. Пермякова от ул. Д. Менделеева до ул. 50 лет Октября). Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 15 октября 2024 года. Работы могут выполняться досрочно. Начальная цена — 42 млн рублей», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят Старотобольский тракт до четырех полос. Там также предусмотрено обустройство тротуаров, освещения и велодорожек.
Фото: администрация города Тюмени
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На участке улицы Пермякова в Тюмени от улицы Дмитрия Менделеева до 50 лет Октября появятся велодорожки. На их обустройство планируется выделить 42 миллиона рублей. Такая информация указана на сайте Госзакупок. «Выполнение работ по устройству велодорожек (ул. Пермякова от ул. Д. Менделеева до ул. 50 лет Октября). Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 15 октября 2024 года. Работы могут выполняться досрочно. Начальная цена — 42 млн рублей», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят Старотобольский тракт до четырех полос. Там также предусмотрено обустройство тротуаров, освещения и велодорожек.