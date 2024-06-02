Курганцы массово скупают билеты в почтовых отделениях

03 июня 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Курганцы стали на 50% чаще покупать авиа и ж/д билеты в почтовых отделениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Курганской области стали активнее пользоваться услугами Почты России для приобретения железнодорожных и авиабилетов. С начала 2024 года количество купленных через почтовые отделения билетов увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба регионального УПФС. «В 2024 году мы наблюдаем значительное увеличение продаж железнодорожных билетов — в полтора раза. Это значит, что курганцам удобно совершать покупку через Почту России», — сообщила руководитель управления федеральной почтовой связи по региону Екатерина Гордеева. Покупка билетов на почте пользуется особой популярностью среди жителей сел и отдаленных территорий из-за отсутствия ж/д станций или их удаленности. Ранее URA.RU писало, что открылась продажа билетов на рейсы из Кургана до Минеральных вод. Новый рейс из Кургана до Минвод был введен по просьбам местных жителей. Также сообщалось, что правительство региона выделило авиакомпании субсидию свыше 73 миллионов рублей на рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы и Минвод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области стали активнее пользоваться услугами Почты России для приобретения железнодорожных и авиабилетов. С начала 2024 года количество купленных через почтовые отделения билетов увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба регионального УПФС. «В 2024 году мы наблюдаем значительное увеличение продаж железнодорожных билетов — в полтора раза. Это значит, что курганцам удобно совершать покупку через Почту России», — сообщила руководитель управления федеральной почтовой связи по региону Екатерина Гордеева. Покупка билетов на почте пользуется особой популярностью среди жителей сел и отдаленных территорий из-за отсутствия ж/д станций или их удаленности. Ранее URA.RU писало, что открылась продажа билетов на рейсы из Кургана до Минеральных вод. Новый рейс из Кургана до Минвод был введен по просьбам местных жителей. Также сообщалось, что правительство региона выделило авиакомпании субсидию свыше 73 миллионов рублей на рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы и Минвод.