Самолеты по маршруту Курган — Минводы начнут летать с мая
Открылась продажа билетов на рейсы из Кургана до Минеральных вод. Самолет будут летать по вторникам и субботам с мая по сентябрь включительно. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
«Направление: Курган — Минеральные воды. Рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу. Ориентировочная стоимость билета в мае на одного человека от 9 300 рублей. Летом — до 15-17 тысяч рублей», — указано в расписании.
Новый рейс из Кургана до Минвод был введен по просьбам местных жителей. Ранее URA.RU писало, что правительство региона выделило авиакомпании субсидию свыше 73 млн рублей на рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы и Минвод.
В Кургане открылась продажа билетов на рейс до Минвод
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