29 января 2024

В Кургане открыли продажу билетов на рейс до Минвод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт курган, пассажиры
Самолеты по маршруту Курган — Минводы начнут летать с мая Фото:

Открылась продажа билетов на рейсы из Кургана до Минеральных вод. Самолет будут летать по вторникам и субботам с мая по сентябрь включительно. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Направление: Курган — Минеральные воды. Рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу. Ориентировочная стоимость билета в мае на одного человека от 9 300 рублей. Летом — до 15-17 тысяч рублей», — указано в расписании.

Новый рейс из Кургана до Минвод был введен по просьбам местных жителей. Ранее URA.RU писало, что правительство региона выделило авиакомпании субсидию свыше 73 млн рублей на рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы и Минвод.

В Кургане открылась продажа билетов на рейс до Минвод
В Кургане открылась продажа билетов на рейс до Минвод

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Открылась продажа билетов на рейсы из Кургана до Минеральных вод. Самолет будут летать по вторникам и субботам с мая по сентябрь включительно. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика. «Направление: Курган — Минеральные воды. Рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу. Ориентировочная стоимость билета в мае на одного человека от 9 300 рублей. Летом — до 15-17 тысяч рублей», — указано в расписании. Новый рейс из Кургана до Минвод был введен по просьбам местных жителей. Ранее URA.RU писало, что правительство региона выделило авиакомпании субсидию свыше 73 млн рублей на рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы и Минвод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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