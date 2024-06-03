Тюменские строители задолжали бюджету десятки миллионов рублей

В Тюмени из-за налоговых долгов банкротятся семь строительных компаний

На сферу строительства в Тюмени приходится 26,5% исков о банкротстве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Строительные компании Тюмени задолжали в местный бюджет больше 22 млн рублей. ФНС подала иски о банкротстве против семи фирм, связанных со строительными и монтажными работами, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Зарегистрировано семь исков. Во всех случаях истец — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Все ответчики заняты в сферах, связанных с выполнением подрядных работ по строительству, электромонтажу и других смежных направлениях. Все иски зарегистрированы, но еще не поступили в производство», — говорится на портале электронного правосудия.

Общий долг компаний по налогам составляет почти 22,5 млн рублей. Больше всех задолжало ООО СК «Горис» — в иске против этой компании фигурирует сумма почти в 9 млн рублей, сообщает СБИС. По данным сервиса, операции по банковским счетам компании приостановлены. При этом в последние два года компания получает стабильную прибыль в размере свыше миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что строительная отрасль Тюмени стала лидером по банкротству из-за долгов. На эту сферу деятельности приходится около 26,5% всех исков.