03 июня 2024

Тюменские строители задолжали бюджету десятки миллионов рублей

В Тюмени из-за налоговых долгов банкротятся семь строительных компаний
© Служба новостей «URA.RU»
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На сферу строительства в Тюмени приходится 26,5% исков о банкротстве Фото:

Строительные компании Тюмени задолжали в местный бюджет больше 22 млн рублей. ФНС подала иски о банкротстве против семи фирм, связанных со строительными и монтажными работами, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Зарегистрировано семь исков. Во всех случаях истец — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Все ответчики заняты в сферах, связанных с выполнением подрядных работ по строительству, электромонтажу и других смежных направлениях. Все иски зарегистрированы, но еще не поступили в производство», — говорится на портале электронного правосудия.

Общий долг компаний по налогам составляет почти 22,5 млн рублей. Больше всех задолжало ООО СК «Горис» — в иске против этой компании фигурирует сумма почти в 9 млн рублей, сообщает СБИС. По данным сервиса, операции по банковским счетам компании приостановлены. При этом в последние два года компания получает стабильную прибыль в размере свыше миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что строительная отрасль Тюмени стала лидером по банкротству из-за долгов. На эту сферу деятельности приходится около 26,5% всех исков.

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Строительные компании Тюмени задолжали в местный бюджет больше 22 млн рублей. ФНС подала иски о банкротстве против семи фирм, связанных со строительными и монтажными работами, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрировано семь исков. Во всех случаях истец — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области. Все ответчики заняты в сферах, связанных с выполнением подрядных работ по строительству, электромонтажу и других смежных направлениях. Все иски зарегистрированы, но еще не поступили в производство», — говорится на портале электронного правосудия. Общий долг компаний по налогам составляет почти 22,5 млн рублей. Больше всех задолжало ООО СК «Горис» — в иске против этой компании фигурирует сумма почти в 9 млн рублей, сообщает СБИС. По данным сервиса, операции по банковским счетам компании приостановлены. При этом в последние два года компания получает стабильную прибыль в размере свыше миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказало, что строительная отрасль Тюмени стала лидером по банкротству из-за долгов. На эту сферу деятельности приходится около 26,5% всех исков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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