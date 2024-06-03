03 июня 2024

На Ямале выступит легенда отечественного хэви-метала

Группа «Ария» выступит на фестивале «Белые ночи» в Муравленко
© Служба новостей «URA.RU»
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"Ария" объявлена хэдлайнером фестиваля в Муравленко (архивное фото)
"Ария" объявлена хэдлайнером фестиваля в Муравленко (архивное фото) Фото:

На фестивале «Белые ночи» в Муравленко (ЯНАО) выступит легенда отечественной хэви-метал сцены группа «Ария». Об этом сообщили организаторы мероприятия. 

«Не будем томить ожиданием и уже сейчас анонсируем хедлайнера окружного фестиваля — легенды русского рока группы „Ария“», — сообщается на официальной странице „Белых ночей“ соцсети „ВКонтакте“. Группа сыграет свои новые песни и хиты прошлых лет. 

Юбилейный десятый фестиваль в Муравленко пройдет с 28 по 29 июня. Он включит в себя туристический слет, игры, соревнования, гриль-фест, трофи рейд и музыкальные выступления.  

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На фестивале «Белые ночи» в Муравленко (ЯНАО) выступит легенда отечественной хэви-метал сцены группа «Ария». Об этом сообщили организаторы мероприятия.  «Не будем томить ожиданием и уже сейчас анонсируем хедлайнера окружного фестиваля — легенды русского рока группы „Ария“», — сообщается на официальной странице „Белых ночей“ соцсети „ВКонтакте“. Группа сыграет свои новые песни и хиты прошлых лет.  Юбилейный десятый фестиваль в Муравленко пройдет с 28 по 29 июня. Он включит в себя туристический слет, игры, соревнования, гриль-фест, трофи рейд и музыкальные выступления.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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