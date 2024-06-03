"Ария" объявлена хэдлайнером фестиваля в Муравленко (архивное фото)
На фестивале «Белые ночи» в Муравленко (ЯНАО) выступит легенда отечественной хэви-метал сцены группа «Ария». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Не будем томить ожиданием и уже сейчас анонсируем хедлайнера окружного фестиваля — легенды русского рока группы „Ария“», — сообщается на официальной странице „Белых ночей“ соцсети „ВКонтакте“. Группа сыграет свои новые песни и хиты прошлых лет.
Юбилейный десятый фестиваль в Муравленко пройдет с 28 по 29 июня. Он включит в себя туристический слет, игры, соревнования, гриль-фест, трофи рейд и музыкальные выступления.
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