Жителям Тюмени запретили ходить по газону на набережной

Новый запрет ввели на набережной
В Тюмени на набережной установили табличку о запрете хождения по газонам. Такую табличку заметили очевидцы.
«Ходить по газонам и цветникам запрещено!» — написано на доске. Отмечается, что запрет связан с тем, что трава еще полностью не взошла.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретили кататься на электросамокатах по набережной, мосту Влюбленных и пешеходной улице Дзержинского. Также среди запретных зон парки и скверы.
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