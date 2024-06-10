Жителям Тюмени запретили ходить по газону на набережной

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Новый запрет ввели на набережной
Новый запрет ввели на набережной Фото:

В Тюмени на набережной установили табличку о запрете хождения по газонам. Такую табличку заметили очевидцы.

«Ходить по газонам и цветникам запрещено!» — написано на доске. Отмечается, что запрет связан с тем, что трава еще полностью не взошла.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретили кататься на электросамокатах по набережной, мосту Влюбленных и пешеходной улице Дзержинского. Также среди запретных зон парки и скверы.

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В Тюмени на набережной установили табличку о запрете хождения по газонам. Такую табличку заметили очевидцы. «Ходить по газонам и цветникам запрещено!» — написано на доске. Отмечается, что запрет связан с тем, что трава еще полностью не взошла. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретили кататься на электросамокатах по набережной, мосту Влюбленных и пешеходной улице Дзержинского. Также среди запретных зон парки и скверы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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