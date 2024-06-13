Канада ввела антироссийские санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, хоккеиста Владислава Третьяка и других личностей и компаний. Об этом сообщает канадское правительство.
«Канада ввела санкции против министра промышленности РФ Антона Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной», — передает пресс-служба правительства Канады. Также санкции были введены в отношении хоккеиста Третьяка, авиакомпании «Победа», телеканала «Санкт-Петербург». Кроме того, в список попали несколько СМИ, среди них «Российская газета».
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что санкции США подрывают безопасность и суверенитет других стран. По его словам, в условиях конфликта на Украине понятно, какая сторона призывает к миру, а какая подогревает конфликт, пишет РАПСИ.
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Канада ввела антироссийские санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, хоккеиста Владислава Третьяка и других личностей и компаний. Об этом сообщает канадское правительство. «Канада ввела санкции против министра промышленности РФ Антона Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной», — передает пресс-служба правительства Канады. Также санкции были введены в отношении хоккеиста Третьяка, авиакомпании «Победа», телеканала «Санкт-Петербург». Кроме того, в список попали несколько СМИ, среди них «Российская газета». Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что санкции США подрывают безопасность и суверенитет других стран. По его словам, в условиях конфликта на Украине понятно, какая сторона призывает к миру, а какая подогревает конфликт, пишет РАПСИ.