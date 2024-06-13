Канада ввела санкции против легенды хоккея Третьяка и Мизулиной

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Канада внесла в санкционный список российских политиков, спортсменов и компании Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела антироссийские санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, хоккеиста Владислава Третьяка и других личностей и компаний. Об этом сообщает канадское правительство.

«Канада ввела санкции против министра промышленности РФ Антона Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной», — передает пресс-служба правительства Канады. Также санкции были введены в отношении хоккеиста Третьяка, авиакомпании «Победа», телеканала «Санкт-Петербург». Кроме того, в список попали несколько СМИ, среди них «Российская газета».

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что санкции США подрывают безопасность и суверенитет других стран. По его словам, в условиях конфликта на Украине понятно, какая сторона призывает к миру, а какая подогревает конфликт, пишет РАПСИ.

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Канада ввела антироссийские санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, хоккеиста Владислава Третьяка и других личностей и компаний. Об этом сообщает канадское правительство. «Канада ввела санкции против министра промышленности РФ Антона Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной», — передает пресс-служба правительства Канады. Также санкции были введены в отношении хоккеиста Третьяка, авиакомпании «Победа», телеканала «Санкт-Петербург». Кроме того, в список попали несколько СМИ, среди них «Российская газета». Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что санкции США подрывают безопасность и суверенитет других стран. По его словам, в условиях конфликта на Украине понятно, какая сторона призывает к миру, а какая подогревает конфликт, пишет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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