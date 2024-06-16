Пожарные локализовали возгорание на кровле общежития (архивное фото)
В Новом Уренгое загорелось модульное общежитие на улице имени Константина Ватолина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.
"В 09:46 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании модульного общежития. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Люди самостоятельно эвакуировались из здания", — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила 190 квадратных метров, пожар локализован в 10:16. По информации спасателей, пострадавших и погибших нет.
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