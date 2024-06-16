16 июня 2024
15 июня 2024

В ЯНАО загорелось модульное общежитие. Фото

На улице имени Константина Ватолина в Новом Уренгое горело модульное общежитие
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные локализовали возгорание на кровле общежития (архивное фото)
Пожарные локализовали возгорание на кровле общежития (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое загорелось модульное общежитие на улице имени Константина Ватолина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО. 

"В 09:46 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании модульного общежития. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Люди самостоятельно эвакуировались из здания", — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. 

Площадь возгорания составила 190 квадратных метров, пожар локализован в 10:16. По информации спасателей, пострадавших и погибших нет. 

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В Новом Уренгое загорелось модульное общежитие на улице имени Константина Ватолина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.  "В 09:46 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании модульного общежития. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Люди самостоятельно эвакуировались из здания", — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.  Площадь возгорания составила 190 квадратных метров, пожар локализован в 10:16. По информации спасателей, пострадавших и погибших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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