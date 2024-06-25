Новые парковки оборудуют в столице ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) дополнительно обустроят 130 мест для парковки. Об этом сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский.
«На месте снесенного здания „Сармика“ по улице Чубынина рабочие приступили к обустройству стоянки для автомобилей на 40 мест. Также новая парковка (на 24 машиноместа) будет обустроена возле строящегося здания скорой помощи по улице Ямальская», — написал Алексей Титовский в личном telegram-канале.
Глава города также сообщил, что 40 дополнительных машиномест появится напротив городской школы номер три. Парковку расширят и у детского сада «Крылышки» на улице Чапаева. Алексей Титовский отметил, что строительные работы должны завершиться уже в этом сезоне.
Ранее URA.RU сообщало о создании дополнительных стояночных мест для дальнобойщиков. Новые парковки появятся на участках трассы Коротчаево — Новый Уренгой после капитального ремонта.
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В Салехарде (ЯНАО) дополнительно обустроят 130 мест для парковки. Об этом сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский. «На месте снесенного здания „Сармика“ по улице Чубынина рабочие приступили к обустройству стоянки для автомобилей на 40 мест. Также новая парковка (на 24 машиноместа) будет обустроена возле строящегося здания скорой помощи по улице Ямальская», — написал Алексей Титовский в личном telegram-канале. Глава города также сообщил, что 40 дополнительных машиномест появится напротив городской школы номер три. Парковку расширят и у детского сада «Крылышки» на улице Чапаева. Алексей Титовский отметил, что строительные работы должны завершиться уже в этом сезоне. Ранее URA.RU сообщало о создании дополнительных стояночных мест для дальнобойщиков. Новые парковки появятся на участках трассы Коротчаево — Новый Уренгой после капитального ремонта.