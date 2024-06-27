Екатеринбуржец эффектно сделал предложение на концерте в центре города. Фото, видео

28 июня 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Ян и Мария встречаются около года Фото: Илья Московец © URA.RU Под медиаэкраном на улице Вайнера в центре Екатеринбурга произошло неординарное и яркое событие: вечер классической музыки закончился предложением руки и сердца. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. На то, что под медиаэкраном в очередной раз намечается что-то интересное, горожанам указывал установленный белый рояль с табличкой «Я буду ждать тебя здесь в 22:00». К этому моменту собрались зрители. Пианистку Татьяну Булыгину одни встретили аплодисментами, другие поспешили включить камеры на телефонах. Чтобы было интересно всем, репертуар составили не только из классических, но и современных произведений. Так в одном списке оказались Чайковский, Бетховен, Шопен и «Ласковый май». Эффектности происходящему добавила балерина. Сначала она внезапно появилась на балконе доходного дома купца Емельянова (ул. Вайнера, 12), а затем спустилась к зрителям и танцевала перед ними. Что будет дальше, никто из присутствующих не подозревал. Татьяна Булыгина исполнила самые разные композиции — классические и современные Фото: Илья Московец © URA.RU Сорокаминутное представление прервалось появлением Яна и Марии. Медиаэкран «заговорил» голосом парня: «Малыш, как ты уже поняла, сегодня мы не просто так оказались все вместе в это время и в один день. Я хочу, чтобы наши близкие были рядом в этот очень важный для нас момент. Машунь, с тобой вместе мы не так долго, как могло бы быть, но уже сейчас я точно знаю, что хочу связать свою жизнь с тобой. Ты стала для меня настоящим домом, вместе мы нашли уют и покой». Увидев кольцо, Мария, конечно, сказала «да». Они познакомились еще в детском лагере, но толком пообщаться не удалось. Судьба вновь свела их спустя несколько лет — когда Ян искал репетитора для подготовки к ЕГЭ (Мария — учитель, занявшая 2-е место по Свердловской области в конкурсе «Учитель года»). Встречаются они более года. Идея сделать предложение вот так ярко Яну пришла несколько месяцев назад. Он оставил заявку в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера» («Сима-ленд» подарил его на 300-летие городу) — и не ожидал поддержки. «Думал, что на медиаэкране каким-то своим людям можно кого-то поздравить, но на мое удивление очень быстро со мной связался Евгений из команды медиаэкрана, и с ним мы в дальнейшем обсуждали все моменты», — рассказал Ян журналистам. На подготовку события у него ушла неделя-полторы. День он выбрал так, чтобы смогли быть все друзья и близкие его и Марии. «Хочу поблагодарить „Сима-ленд“ и всю команду медиаэкрана. Если бы не они, у нас бы ничего не получилось», — отметил молодой человек. Когда состоится свадьба, пока неизвестно. Сначала балерина выступала на балконе Фото: Илья Московец © URA.RU А потом спустилась к увлеченным зрителям Фото: Илья Московец © URA.RU За представлением следили и близкие Яна и Марии Фото: Илья Московец © URA.RU Для Марии это стало сюрпризом — она ни о чем не догадывалась Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под медиаэкраном на улице Вайнера в центре Екатеринбурга произошло неординарное и яркое событие: вечер классической музыки закончился предложением руки и сердца. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. На то, что под медиаэкраном в очередной раз намечается что-то интересное, горожанам указывал установленный белый рояль с табличкой «Я буду ждать тебя здесь в 22:00». К этому моменту собрались зрители. Пианистку Татьяну Булыгину одни встретили аплодисментами, другие поспешили включить камеры на телефонах. Чтобы было интересно всем, репертуар составили не только из классических, но и современных произведений. Так в одном списке оказались Чайковский, Бетховен, Шопен и «Ласковый май». Эффектности происходящему добавила балерина. Сначала она внезапно появилась на балконе доходного дома купца Емельянова (ул. Вайнера, 12), а затем спустилась к зрителям и танцевала перед ними. Что будет дальше, никто из присутствующих не подозревал. Сорокаминутное представление прервалось появлением Яна и Марии. Медиаэкран «заговорил» голосом парня: «Малыш, как ты уже поняла, сегодня мы не просто так оказались все вместе в это время и в один день. Я хочу, чтобы наши близкие были рядом в этот очень важный для нас момент. Машунь, с тобой вместе мы не так долго, как могло бы быть, но уже сейчас я точно знаю, что хочу связать свою жизнь с тобой. Ты стала для меня настоящим домом, вместе мы нашли уют и покой». Увидев кольцо, Мария, конечно, сказала «да». Они познакомились еще в детском лагере, но толком пообщаться не удалось. Судьба вновь свела их спустя несколько лет — когда Ян искал репетитора для подготовки к ЕГЭ (Мария — учитель, занявшая 2-е место по Свердловской области в конкурсе «Учитель года»). Встречаются они более года. Идея сделать предложение вот так ярко Яну пришла несколько месяцев назад. Он оставил заявку в telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера» («Сима-ленд» подарил его на 300-летие городу) — и не ожидал поддержки. «Думал, что на медиаэкране каким-то своим людям можно кого-то поздравить, но на мое удивление очень быстро со мной связался Евгений из команды медиаэкрана, и с ним мы в дальнейшем обсуждали все моменты», — рассказал Ян журналистам. На подготовку события у него ушла неделя-полторы. День он выбрал так, чтобы смогли быть все друзья и близкие его и Марии. «Хочу поблагодарить „Сима-ленд“ и всю команду медиаэкрана. Если бы не они, у нас бы ничего не получилось», — отметил молодой человек. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.