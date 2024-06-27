Развлечения Интересное Тюменская семейная пара приняла участие в реалити-шоу «Клиника счастья» 28 июня 2024 в 13:52 Размер текста - 17 + В реалити-шоу примут участие психолог, сексолог и коуч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруги Носковы из Тюмени приняли участие в шоу «Клиника счастья. Реалити», где профессионалы помогают решить проблемы во взаимоотношениях. Об этом URA.RU рассказала специалист пресс-службы МТС Наталья Сурикова. «Участниками реалити стали 24 пары из 16 российских городов. Насте и Сергею Носковым из Тюмени по 26 лет, из которых 10 они вместе, у них есть сын. После рождения ребенка девушка чувствовала себя одинокой, поэтому пара даже разъезжалась, но сейчас готова поработать над новым этапом совместной жизни, поэтому решила посетить „Клинику счастья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МТС и кинотеатра Kion. Шоу снято по мотивам одноименного сериала, ведущей программы стала Аврора (виджей телеканала MTV). В ходе шоу тюменцам с решением семейных проблем помогут сексолог, психотерапевт и коуч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Супруги Носковы из Тюмени приняли участие в шоу «Клиника счастья. Реалити», где профессионалы помогают решить проблемы во взаимоотношениях. Об этом URA.RU рассказала специалист пресс-службы МТС Наталья Сурикова. «Участниками реалити стали 24 пары из 16 российских городов. Насте и Сергею Носковым из Тюмени по 26 лет, из которых 10 они вместе, у них есть сын. После рождения ребенка девушка чувствовала себя одинокой, поэтому пара даже разъезжалась, но сейчас готова поработать над новым этапом совместной жизни, поэтому решила посетить „Клинику счастья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МТС и кинотеатра Kion. Шоу снято по мотивам одноименного сериала, ведущей программы стала Аврора (виджей телеканала MTV). В ходе шоу тюменцам с решением семейных проблем помогут сексолог, психотерапевт и коуч. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям