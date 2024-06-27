27 июня 2024

Тюменская семейная пара приняла участие в реалити-шоу «Клиника счастья»

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В реалити-шоу примут участие психолог, сексолог и коуч Фото:

Супруги Носковы из Тюмени приняли участие в шоу «Клиника счастья. Реалити», где профессионалы помогают решить проблемы во взаимоотношениях. Об этом URA.RU рассказала специалист пресс-службы МТС Наталья Сурикова.

«Участниками реалити стали 24 пары из 16 российских городов. Насте и Сергею Носковым из Тюмени по 26 лет, из которых 10 они вместе, у них есть сын. После рождения ребенка девушка чувствовала себя одинокой, поэтому пара даже разъезжалась, но сейчас готова поработать над новым этапом совместной жизни, поэтому решила посетить „Клинику счастья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МТС и кинотеатра Kion.

Шоу снято по мотивам одноименного сериала, ведущей программы стала Аврора (виджей телеканала MTV). В ходе шоу тюменцам с решением семейных проблем помогут сексолог, психотерапевт и коуч.

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Супруги Носковы из Тюмени приняли участие в шоу «Клиника счастья. Реалити», где профессионалы помогают решить проблемы во взаимоотношениях. Об этом URA.RU рассказала специалист пресс-службы МТС Наталья Сурикова. «Участниками реалити стали 24 пары из 16 российских городов. Насте и Сергею Носковым из Тюмени по 26 лет, из которых 10 они вместе, у них есть сын. После рождения ребенка девушка чувствовала себя одинокой, поэтому пара даже разъезжалась, но сейчас готова поработать над новым этапом совместной жизни, поэтому решила посетить „Клинику счастья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе МТС и кинотеатра Kion. Шоу снято по мотивам одноименного сериала, ведущей программы стала Аврора (виджей телеканала MTV). В ходе шоу тюменцам с решением семейных проблем помогут сексолог, психотерапевт и коуч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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