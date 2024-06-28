РБК: Челябинск стал одним из городов, где выгодно покупать жилье

28 июня 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Челябинск вошел в топ-10 городов РФ, где выгоднее всего приобретать квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов РФ, где выгоднее всего приобретать квартиры. Об этом 28 июня сообщили на портале о недвижимости. «Среди населения России большая часть опрашиваемых считают, что в Челябинске довольно выгодно приобретать квартиры. При этом в первой тройке лидеров оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург», — сообщается на портале РБК со ссылкой на исследование «Домклик» и сервиса «Ремонт со СберУслугами». В целом часть опрашиваемых россиян считает, что сейчас невыгодно приобретать недвижимость. При этом 59% уверены, что выгоднее приобретать дом или квартиру в городе с развитой инфраструктурой. А 44% респондентов отметили покупку недвижимости в городах топ-10 в качестве инвестиций. В июне Челябинск стал лидером в России по росту цен на новостройки. В городе в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 63,9% — до 126,5 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в городе на вторичном рынке комнаты стоят в четыре раза дешевле квартир-студий. Это самый большой разрыв среди всех городов РФ, средняя стоимость комнаты в Челябинске на данный момент составляет 900 тысяч рублей. За квартиру-студию той же площади в городе-миллионнике придется отдать 3 миллиона 400 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск оказался на седьмом месте в рейтинге городов РФ, где выгоднее всего приобретать квартиры. Об этом 28 июня сообщили на портале о недвижимости. «Среди населения России большая часть опрашиваемых считают, что в Челябинске довольно выгодно приобретать квартиры. При этом в первой тройке лидеров оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург», — сообщается на портале РБК со ссылкой на исследование «Домклик» и сервиса «Ремонт со СберУслугами». В целом часть опрашиваемых россиян считает, что сейчас невыгодно приобретать недвижимость. При этом 59% уверены, что выгоднее приобретать дом или квартиру в городе с развитой инфраструктурой. А 44% респондентов отметили покупку недвижимости в городах топ-10 в качестве инвестиций. В июне Челябинск стал лидером в России по росту цен на новостройки. В городе в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 63,9% — до 126,5 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в городе на вторичном рынке комнаты стоят в четыре раза дешевле квартир-студий. Это самый большой разрыв среди всех городов РФ, средняя стоимость комнаты в Челябинске на данный момент составляет 900 тысяч рублей. За квартиру-студию той же площади в городе-миллионнике придется отдать 3 миллиона 400 тысяч рублей.