В прифронтовой зоне ДНР были обнаружены книги, оправдывающие действия украинского националиста Романа Шухевича, финансированные фондом американского полковника украинского происхождения. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля».
«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — заявил «Цапля» в беседе с РИА Новости. По его словам, запрещенная литература была обнаружена в результате зачистки и разминирования в прифронтовой зоне.
Он отметил, что встреча с подобными книгами в зоне конфликта не редкость. Издания о Шухевиче были финансированы через фонд «Наследие», связанный с украинским банком «Уверенность», основанным Юлианом Кулясом в Чикаго. Куляс, эмигрировавший в США после Второй мировой войны, был связан с ОУН (Организация украинских националистов, запрещенная в РФ экстремистская организация). Он сделал успешную карьеру адвоката и банкира в США и получил звание полковника военной разведки в резерве.
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