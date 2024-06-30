В ДНР нашли экстремистские книги с оправданием пособника нацистов Шухевича

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Солдат с позывным "Цапля" сообщил, что встреча с экстремистской литературой в зоне конфликта не редкость
Солдат с позывным "Цапля" сообщил, что встреча с экстремистской литературой в зоне конфликта не редкость Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В прифронтовой зоне ДНР были обнаружены книги, оправдывающие действия украинского националиста Романа Шухевича, финансированные фондом американского полковника украинского происхождения. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля».

«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — заявил «Цапля» в беседе с РИА Новости. По его словам, запрещенная литература была обнаружена в результате зачистки и разминирования в прифронтовой зоне.

Он отметил, что встреча с подобными книгами в зоне конфликта не редкость. Издания о Шухевиче были финансированы через фонд «Наследие», связанный с украинским банком «Уверенность», основанным Юлианом Кулясом в Чикаго. Куляс, эмигрировавший в США после Второй мировой войны, был связан с ОУН (Организация украинских националистов, запрещенная в РФ экстремистская организация). Он сделал успешную карьеру адвоката и банкира в США и получил звание полковника военной разведки в резерве.

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В прифронтовой зоне ДНР были обнаружены книги, оправдывающие действия украинского националиста Романа Шухевича, финансированные фондом американского полковника украинского происхождения. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным «Цапля». «Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — заявил «Цапля» в беседе с РИА Новости. По его словам, запрещенная литература была обнаружена в результате зачистки и разминирования в прифронтовой зоне. Он отметил, что встреча с подобными книгами в зоне конфликта не редкость. Издания о Шухевиче были финансированы через фонд «Наследие», связанный с украинским банком «Уверенность», основанным Юлианом Кулясом в Чикаго. Куляс, эмигрировавший в США после Второй мировой войны, был связан с ОУН  (Организация украинских националистов, запрещенная в РФ экстремистская организация). Он сделал успешную карьеру адвоката и банкира в США и получил звание полковника военной разведки в резерве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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