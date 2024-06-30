Вооруженные силы России ударили по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал «Изнанка».
«Меткий авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления первого механизированного батальона 41 омбр ВСУ в районе н. п. Новгородское (Нью-Йорк) подконтрольной Украине части ДНР», — говорится в telegram-канале. Как сообщается, в результате удара уничтожено до 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание было полностью разрушено после удара.
Ранее в генштабе ВСУ говорили о том, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая.
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