ВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

«Изнанка»: войска ВС РФ ударили фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по ВСУ в Нью-Йорке
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ВКС России применили супербомбу ФАБ-3000 для уничтожения военных ВСУ в Нью-Йорке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ударили по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал «Изнанка».

«Меткий авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления первого механизированного батальона 41 омбр ВСУ в районе н. п. Новгородское (Нью-Йорк) подконтрольной Украине части ДНР», — говорится в telegram-канале. Как сообщается, в результате удара уничтожено до 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание было полностью разрушено после удара.

Ранее в генштабе ВСУ говорили о том, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая.

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Вооруженные силы России ударили по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал «Изнанка». «Меткий авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления первого механизированного батальона 41 омбр ВСУ в районе н. п. Новгородское (Нью-Йорк) подконтрольной Украине части ДНР», — говорится в telegram-канале. Как сообщается, в результате удара уничтожено до 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание было полностью разрушено после удара. Ранее в генштабе ВСУ говорили о том, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. О сложной ситуации на покровском направлении генштаб ВСУ докладывал еще в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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