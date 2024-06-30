Shot: ВСУ устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат

Новолипецкий металлургический комбинат подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Инцидент произошел в два часа ночи и продолжался более часа, в результате чего на территории завода были зафиксированы падения и взрывы семи БПЛА.
«Атака на завод началась в два часа ночи и длилась более часа. Всего за это время на территории комбината упали и взорвались семь БПЛА», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, один из упавших дронов нанес ущерб системе разделения кислорода. Четыре других беспилотника предприняли попытку нападения на сооружение станции по производству кислорода. Кроме того, один из них повредил гараж. Из-за этого возник пожар в здании и был оперативно ликвидирован сотрудниками экстренных служб. На данный момент данные о пострадавших отсутствуют.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил благодарность всем экстренным службам за оперативное реагирование. Он пообещал оказать помощь в ремонте пострадавшего частного дома.
Официальной информации нет. Отправлен запрос в Минобороны РФ. Ответ от ведомства ожидается.
Ранее Артамонов заявлял, что за ночь над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников, передает RT. По его словам, обломки БЛПА упали на крышу жилого дома, сообщает телеканал 360.
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