В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Грайвороне БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона. Также в одном автомобиле выбито лобовое стекло и посечен кузов.
По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в нескольких квартирах выбиты окна. Пострадала мирная жительница, ее везут в больницу в Белгороде.
В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов
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В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В Грайвороне БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона. Также в одном автомобиле выбито лобовое стекло и посечен кузов. По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в нескольких квартирах выбиты окна. Пострадала мирная жительница, ее везут в больницу в Белгороде. Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку. В ходе атаки были обстреляны три населенных пункта РФ. Согласно сообщению губернатора, пострадавших нет.