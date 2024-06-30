В Белгородской области автомобиль сгорел из-за атаки дрона ВСУ. Фото

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В Белгородской области произошла атака беспилотника ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Грайвороне БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона. Также в одном автомобиле выбито лобовое стекло и посечен кузов.

По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в нескольких квартирах выбиты окна. Пострадала мирная жительница, ее везут в больницу в Белгороде.

В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов
В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов
Фото:

Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку. В ходе атаки были обстреляны три населенных пункта РФ. Согласно сообщению губернатора, пострадавших нет.

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В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В Грайвороне БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона. Также в одном автомобиле выбито лобовое стекло и посечен кузов. По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в нескольких квартирах выбиты окна. Пострадала мирная жительница, ее везут в больницу в Белгороде. Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку. В ходе атаки были обстреляны три населенных пункта РФ. Согласно сообщению губернатора, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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