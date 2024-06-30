В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома, идет эвакуация

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ВСУ атаковали ДНР, используя РСЗО HIMARS Фото:
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В Ясиноватой (ДНР) началась эвакуация жильцов многоквартирного дома, в который ранее попал снаряд РСЗО HIMARS, пробив девять этажей. Об этом сообщил глава администрации города Александр Пеняев.

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — рассказал Александр Пеняев, его слова приводит РИА новости. Он отметил, что для вывоза людей все готово. Идет подготовка к разминированию снаряда.

Из-за попадания ВСУ по дому ранены двое детей. Всем пострадавшим оказана мединская помощь, передает RT. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что также повреждена пожарная машина.

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В Ясиноватой (ДНР) началась эвакуация жильцов многоквартирного дома, в который ранее попал снаряд РСЗО HIMARS, пробив девять этажей. Об этом сообщил глава администрации города Александр Пеняев. «Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — рассказал Александр Пеняев, его слова приводит РИА новости. Он отметил, что для вывоза людей все готово. Идет подготовка к разминированию снаряда. Из-за попадания ВСУ по дому ранены двое детей. Всем пострадавшим оказана мединская помощь, передает RT. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что также повреждена пожарная машина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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