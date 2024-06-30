В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома, идет эвакуация

30 июня 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали ДНР, используя РСЗО HIMARS Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ясиноватой (ДНР) началась эвакуация жильцов многоквартирного дома, в который ранее попал снаряд РСЗО HIMARS, пробив девять этажей. Об этом сообщил глава администрации города Александр Пеняев. «Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — рассказал Александр Пеняев, его слова приводит РИА новости. Он отметил, что для вывоза людей все готово. Идет подготовка к разминированию снаряда. Из-за попадания ВСУ по дому ранены двое детей. Всем пострадавшим оказана мединская помощь, передает RT. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что также повреждена пожарная машина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ясиноватой (ДНР) началась эвакуация жильцов многоквартирного дома, в который ранее попал снаряд РСЗО HIMARS, пробив девять этажей. Об этом сообщил глава администрации города Александр Пеняев. «Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — рассказал Александр Пеняев, его слова приводит РИА новости. Он отметил, что для вывоза людей все готово. Идет подготовка к разминированию снаряда. Из-за попадания ВСУ по дому ранены двое детей. Всем пострадавшим оказана мединская помощь, передает RT. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что также повреждена пожарная машина.