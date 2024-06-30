США перебрасывают военную технику на базу НАТО рядом с Россией

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США отправили на военную базу НАТО в Польше танки M1 Abrams
США отправили на военную базу НАТО в Польше танки M1 Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США отправили на базу НАТО в Польше, которая находится рядом с Россией, партию бронетехники. Об этом сообщило издание министерства обороны Штатов Stars and Stripes.

«Первые армейские танки и другая бронетехника, которыми смогут снабдить целую бронетанковую бригаду, прибыли на новый склад в Польше», — говорится в материале. Утверждается, были доставлены 14 танков M1 Abrams, которые производятся с 1980 года.

Всего на базе НАТО будет размещено до 85 танков, 190 боевых бронированных машин, среди которых M2 Bradley, а также 35 артиллерийских орудий, включая САУ M109 Paladin. Военная база находится в 400 километрах от границы с Украиной.

База НАТО в Польше — самый значительный инфраструктурный проект альянса за последние десятилетия. В полную эскплуатацию он будет введен в 2025 году, передает МК.RU

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать военные базы еще в Румынии и Словакии. Они будут поставлять оружие ВСУ. Такой план называется «Миссия НАТО на Украине», сообщает RT

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США отправили на базу НАТО в Польше, которая находится рядом с Россией, партию бронетехники. Об этом сообщило издание министерства обороны Штатов Stars and Stripes. «Первые армейские танки и другая бронетехника, которыми смогут снабдить целую бронетанковую бригаду, прибыли на новый склад в Польше», — говорится в материале. Утверждается, были доставлены 14 танков M1 Abrams, которые производятся с 1980 года. Всего на базе НАТО будет размещено до 85 танков, 190 боевых бронированных машин, среди которых M2 Bradley, а также 35 артиллерийских орудий, включая САУ M109 Paladin. Военная база находится в 400 километрах от границы с Украиной. База НАТО в Польше — самый значительный инфраструктурный проект альянса за последние десятилетия. В полную эскплуатацию он будет введен в 2025 году, передает МК.RU.  До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать военные базы еще в Румынии и Словакии. Они будут поставлять оружие ВСУ. Такой план называется «Миссия НАТО на Украине», сообщает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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