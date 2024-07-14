14 июля 2024

В Тюменской области похоронили бойца, погибшего в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны прошли в селе Гладилово
Похороны прошли в селе Гладилово Фото:

В селе Гладилово (Тюменская область) простились с бойцом Александром Елишевым, который погиб во зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.

«Выражаем слова глубокого соболезнования семье, родным и близким Елишева Александра Владимировича, жителя села Десятово Ишимского района, погибшего в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с Валерием Афанасьевым, он погиб при выполнении задач спецоперации. С 2020 года служил на Сахалине по контракту, а в 2022 был направлен в зону СВО.

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В селе Гладилово (Тюменская область) простились с бойцом Александром Елишевым, который погиб во зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района. «Выражаем слова глубокого соболезнования семье, родным и близким Елишева Александра Владимировича, жителя села Десятово Ишимского района, погибшего в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с Валерием Афанасьевым, он погиб при выполнении задач спецоперации. С 2020 года служил на Сахалине по контракту, а в 2022 был направлен в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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