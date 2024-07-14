В Тюменской области похоронили бойца, погибшего в зоне СВО

В селе Гладилово (Тюменская область) простились с бойцом Александром Елишевым, который погиб во зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.
«Выражаем слова глубокого соболезнования семье, родным и близким Елишева Александра Владимировича, жителя села Десятово Ишимского района, погибшего в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Вечная память и низкий поклон бойцу, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость России», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с Валерием Афанасьевым, он погиб при выполнении задач спецоперации. С 2020 года служил на Сахалине по контракту, а в 2022 был направлен в зону СВО.
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