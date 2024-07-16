В Тюмени вырастет плата за проезд в общественном транспорте

Цена на проезд повысят на рубль - до 31 и 32 рублей соответственно
Билеты на проезд в общественном транспорте в Тюмени в 2025 году подорожают на рубль. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев, его цитирует администрация города.
«В текущем году цена билета в общественном транспорте не изменится. В 2025 году плата увеличится на рубль», — заявил Афанасьев.
В настоящее время проезд для жителей Тюмени стоит 30 или 31 рубль. Первая стоимость актуальна при оплате банковской картой или картой ТТС, вторая — наличными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!