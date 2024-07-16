В Тюмени вырастет плата за проезд в общественном транспорте

В Тюмени в 2025 году на рубль поднимут цену на проезд в автобусах
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Цена на проезд повысят на рубль - до 31 и 32 рублей соответственно
Цена на проезд повысят на рубль - до 31 и 32 рублей соответственно Фото:

Билеты на проезд в общественном транспорте в Тюмени в 2025 году подорожают на рубль. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев, его цитирует администрация города.

«В текущем году цена билета в общественном транспорте не изменится. В 2025 году плата увеличится на рубль», — заявил Афанасьев.

В настоящее время проезд для жителей Тюмени стоит 30 или 31 рубль. Первая стоимость актуальна при оплате банковской картой или картой ТТС, вторая — наличными.

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Билеты на проезд в общественном транспорте в Тюмени в 2025 году подорожают на рубль. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев, его цитирует администрация города. «В текущем году цена билета в общественном транспорте не изменится. В 2025 году плата увеличится на рубль», — заявил Афанасьев. В настоящее время проезд для жителей Тюмени стоит 30 или 31 рубль. Первая стоимость актуальна при оплате банковской картой или картой ТТС, вторая — наличными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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