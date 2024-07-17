Курганский зек Малой дважды пытался сбежать из колонии, используя медзаключения

17 июля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Осужденный несколько раз пытался сбежать из курганской колонии при помощи медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Осужденный курганец по прозвищу Малой, сбежавший из колонии при помощи фиктивного медицинского заключения, предпринимал подобную попытку ранее. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «До своего побега в 2022 году Малой уже пытался выйти на свободу и жаловался на ухудшение здоровья», — сообщили источники. Курганец, получивший срок за убийство, предоставлял в качестве доказательств медицинскую карту из Тюменского центра нейрохирургии. Попытка провалилась, после чего осужденный обратился уже к курганскому урологу за заключением о тяжком заболевании. Информация подтвердилась данными судебных материалов. Медицинская комиссия отказала Малому в освобождении в октябре 2018 года. Осужденный пытался доказать ошибочность решения. Он утверждал, что имеет заболевание, которое является основанием для изменения наказания и освобождения из колонии. Просил рассмотреть его карту из тюменского медицинского центра, направить его повторное медицинское обследование. Суд установил, что заключение медицинской комиссии было верным. Данные о вероятной болезни осужденного не были получены в соответствии с законом, поэтому комиссия не была уполномочена их рассматривать. Осужденному отказали в изменении формы наказания. Позднее Малому удалось выйти на свободу. Он предоставил фиктивное заключение о тяжелом заболевании от курганского врача. На его основании суд выпустил его в январе 2020 года. Спустя два года он снова попал в колонию за управление автомобилем в нетрезвом виде. При изучении дел Малого выяснилось, что документ для освобождения был фиктивным. Позднее по этому делу была задержана адвокат, которую силовики обвинили в пособничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный курганец по прозвищу Малой, сбежавший из колонии при помощи фиктивного медицинского заключения, предпринимал подобную попытку ранее. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «До своего побега в 2022 году Малой уже пытался выйти на свободу и жаловался на ухудшение здоровья», — сообщили источники. Курганец, получивший срок за убийство, предоставлял в качестве доказательств медицинскую карту из Тюменского центра нейрохирургии. Попытка провалилась, после чего осужденный обратился уже к курганскому урологу за заключением о тяжком заболевании. Информация подтвердилась данными судебных материалов. Медицинская комиссия отказала Малому в освобождении в октябре 2018 года. Осужденный пытался доказать ошибочность решения. Он утверждал, что имеет заболевание, которое является основанием для изменения наказания и освобождения из колонии. Просил рассмотреть его карту из тюменского медицинского центра, направить его повторное медицинское обследование. Суд установил, что заключение медицинской комиссии было верным. Данные о вероятной болезни осужденного не были получены в соответствии с законом, поэтому комиссия не была уполномочена их рассматривать. Осужденному отказали в изменении формы наказания. Позднее Малому удалось выйти на свободу. Он предоставил фиктивное заключение о тяжелом заболевании от курганского врача. На его основании суд выпустил его в январе 2020 года. Спустя два года он снова попал в колонию за управление автомобилем в нетрезвом виде. При изучении дел Малого выяснилось, что документ для освобождения был фиктивным. Позднее по этому делу была задержана адвокат, которую силовики обвинили в пособничестве.