Врачи из ХМАО спасли вахтовика со стопроцентным поражением легких

Врачи из ХМАО спасли вахтовика из Нижневартовска со стопроцентным поражением легких. Мужчина работал в гараже без отопления, что привело к двусторонней пневмонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава.
«Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Длительное переохлаждение вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии», — рассказали в пресс-службе.
Пациент почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ. После очищения крови ему стало лучше. Мужчина прошел реабилитацию и вернулся домой после выписки из больницы.
Ранее URA.RU рассказывало про хирургов Сургутской травматологической больницы, которые вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка. Девушка могла заразиться ими от домашней собаки.
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