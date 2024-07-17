Общество Здоровье Врачи из ХМАО спасли вахтовика со стопроцентным поражением легких 18 июля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Вахтовик из ХМАО заболел пневмонией из-за того, что работал в неотапливаемом гараже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи из ХМАО спасли вахтовика из Нижневартовска со стопроцентным поражением легких. Мужчина работал в гараже без отопления, что привело к двусторонней пневмонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава. «Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Длительное переохлаждение вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии», — рассказали в пресс-службе. Пациент почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ. После очищения крови ему стало лучше. Мужчина прошел реабилитацию и вернулся домой после выписки из больницы. Ранее URA.RU рассказывало про хирургов Сургутской травматологической больницы, которые вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка. Девушка могла заразиться ими от домашней собаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врачи из ХМАО спасли вахтовика из Нижневартовска со стопроцентным поражением легких. Мужчина работал в гараже без отопления, что привело к двусторонней пневмонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава. «Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Длительное переохлаждение вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии», — рассказали в пресс-службе. Пациент почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ. После очищения крови ему стало лучше. Мужчина прошел реабилитацию и вернулся домой после выписки из больницы. Ранее URA.RU рассказывало про хирургов Сургутской травматологической больницы, которые вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка. Девушка могла заразиться ими от домашней собаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям