17 июля 2024

Врачи из ХМАО спасли вахтовика со стопроцентным поражением легких

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Вахтовик из ХМАО заболел пневмонией из-за того, что работал в неотапливаемом гараже Фото:

Врачи из ХМАО спасли вахтовика из Нижневартовска со стопроцентным поражением легких. Мужчина работал в гараже без отопления, что привело к двусторонней пневмонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава.

«Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Длительное переохлаждение вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии», — рассказали в пресс-службе.

Пациент почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ. После очищения крови ему стало лучше. Мужчина прошел реабилитацию и вернулся домой после выписки из больницы.

Ранее URA.RU рассказывало про хирургов Сургутской травматологической больницы, которые вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка. Девушка могла заразиться ими от домашней собаки.

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Врачи из ХМАО спасли вахтовика из Нижневартовска со стопроцентным поражением легких. Мужчина работал в гараже без отопления, что привело к двусторонней пневмонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава. «Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Длительное переохлаждение вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии», — рассказали в пресс-службе. Пациент почти месяц был подключен к аппарату ИВЛ. После очищения крови ему стало лучше. Мужчина прошел реабилитацию и вернулся домой после выписки из больницы. Ранее URA.RU рассказывало про хирургов Сургутской травматологической больницы, которые вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов — личинок эхинококка. Девушка могла заразиться ими от домашней собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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