Пока одни месяцами выбирают эскиз, другие просто идут и бьют «по зову сердца». Журналист URA.RU проверил на себе: как сделать тату в Сургуте (ХМАО) и не словить экзистенциальный кризис — с внезапным «а зачем вообще все это» — по пути до студии.
Есть ли смысл в татуировках — и должен ли он быть?
Татуировки давно перестали быть маргинальной забавой или способом выразить протест. Сегодня это один из самых массовых видов самовыражения. Одни превращает тело в «дневник»: здесь — кот, который прожил с нами 17 лет, там — инициал ушедшего близкого, ниже — слова из песни, которая помогла пережить развод.
А кто-то идет по другому пути — без драмы и «глубоких смыслов», все ради эстетики. Но в обоих случаях с помощью тату человек может отразить то, что у него внутри.
«Люди приходят с очень разными историями. Кто-то делает портреты умерших животных — это сильная память. Кто-то — имена детей или символы, которые они связывают с близкими. Бывает, просят изобразить персонажей из любимых игр — не столько из фандома, а потому что ассоциируют себя с этим героем. Но при этом надписи — один из самых стабильных трендов. Минималистичный текст — всегда работает: сдержанно, понятно и уместно в любом возрасте», — поделился с URA.RU один из местных мастеров.
Где в Сургуте сделать тату без страха (только не у кухонного мастера)
Тату-мастеров в городе много: большинство работают в салонах, но есть и те, кто принимает клиентов дома на табуретке. Цены разные, стили — тоже. Но если хочется красиво и безопасно — лучше не экономить.
Совет: при выборе мастера обращайте внимание на портфолио с фотографиями тату после заживления. Количество подписчиков в соцсетях не всегда говорит о качественной работе.
Я пошла к мастеру, у которой уже делала татуировку — у девушки, кстати, художественное образование. Показала референс, объяснила задумку: у меня уже есть абстрактная линия от ключицы до предплечья, и я хочу к ней добавить слово. Чтобы было похоже не на «две татуировки рядом», а на полноценную композицию.
Совет: на консультации спросите у мастера, с какими красками он работает. Внешне оцените стерильность условий. Заранее стоит спросить и про ориентировочную стоимость тату: все зависит от размеров, сложности рисунка, пигмента.
Как проходит сеанс
Мастер показала несколько вариантов эскизов: одна и та же надпись, но разной длины. Примерили эскизы и перевели тот, который лучше ложится на анатомию руки. Краску пришлось смешивать — хотела бордовый, а не красный.
Полтора часа под машинкой — и все. Заклеили заживляющей пленкой, дали инструкцию: через три дня снять, затем — увлажнять пантенолом, не чесать. Кофе — под запретом, алкоголь — тоже. Баня и солярий на паузе на две недели.
На фото — свежая татуировка со словом «Любовь», выполненная в старославянском стиле. Не имя, не дата, не инициалы. Все-таки выскабливать «Ивана» с внутренней стороны бедра — сомнительная идея (не в обиду всем Иванам). Вертикальная надпись расположилась рядом с тату-абстракцией — тонкими растушеванными линиями, спускающимися от ключицы по руке до самого предплечья. Вместе это выглядит как графическая композиция: текст и форма дополняют друг друга. Никакого сакрального смысла. Только слово, которое откликается.
А больно?
Вопрос, который задает каждый, кто не делал тату. Надпись на внешней стороне плеча — почти spa-процедура, если сравнивать, например, с зоной декольте. По ощущениям — будто кожу чешут деревянной зубочисткой с нажимом. Не напрягает, но моментами хочется спросить: «Вы там еще долго?». Делать контурную пластику губ все-таки было больнее даже с обезболом. А самыми чувствительными считаются ребра, шея, грудь, колени и локти.
Тату вместо колец
Между тем, по словам мастера, в Сургуте есть молодожены, которые идут дальше эстетики. Бывает, пары делают татуировки вместо обручальных колец. Это не «по бедности», а их осознанный выбор: кольцо можно снять, а тату — навсегда. И это кого-то только подогревает. «Все-таки даже лучше сделать тату в виде кольца, чем имя мужа или жены. В случае развода, придется сводить. А это больнее, чем набивать», — шутит собеседница агентства.
