«Цены как в Турции, а вместе песка камни»: рейтинг тюменских пляжей

Жители Тюмени составили рейтинг лучших и худших пляжей

20 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Местные жители выявили самые чистые, грязные, дорогие и дешевые пляжи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в этом году лето выдалось не такое жаркое, как в прошлом. Однако местные жители даже в прохладную погоду практически не вылезали с пляжей — за ровным загаром и беззаботным отдыхом тюменцы приезжали и в те места, где не разрешено купаться. Какие пляжи оказались в топе лучших мест, а какие разочаровали местных — в материале URA.RU. Самые дешевые пляжи Самыми дешевыми пляжами в Тюменской области считаются «Боровое» и «Пруд Лесной». Там вход стоит 300 рублей с человека, независимо от дня недели и времени пребывания. Однако на первой базе отдыха купаться запрещено, водоем не получил специального разрешения от Роспотребнадзора. Но именно из-за этого людей там гораздо меньше, чем в разрешенных для плавания местах. Как отмечают жители, хоть пляж «Боровое» и является самым дешевым, въезд на автомобиле на территорию базы дороговат — в будни он составляет 500 рублей, а в выходные доходит до 1000. Также тюменцы ругают сервис и большое количество насекомых. Рейтинг пляжа в 2ГИС составил 3,9. В тех местах, где разрешено купаться, собирается больше всего людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU «За что заплатили — вопрос. Просто оплата за возможность пересечь шлагбаум», — написал Святослав в сервисе 2ГИС. «Спросила у оператора, можно ли перед парком поставить машину на бесплатной парковке. Нас двое, нам проще зайти за 300 рублей с человека, чем заехать на машине. Оператор был грубый, ответил, „Хотите — паркуйтесь в соседнем лесу“. Не понимаю, почему нельзя общаться вежливо?» — добавила Дарья. «Пруд Лесной» имеет разрешение на купание, поэтому и людей здесь гораздо больше как в будни, так и в выходные. Из-за этого — очереди на входе, в субботу и воскресенье люди сутра приезжают занимать места под солнцем. Одним из главных плюсов считается расположение. Это водоем, куда доехать проще всего и на собственном авто, и на такси, и на общественном транспорте (но придется от остановки немного пройтись пешком до самой базы). Среди минусов тюменцы отмечают мутную воду, рейтинг в 2ГИС составил 3,7. Самые дорогие пляжи Больше всего денег придется отдать за возможность позагорать в пляжном клубе «Липовое». Стоимость входа на одного гостя достигает 800 рублей в будни и 1200 рублей в выходные. Время пребывания также не ограничено, однако купание здесь запрещено. Из плюсов тюменцы выделяют красивую локацию и наличие проката катамаранов и сапбордов. Но на этом хорошие моменты заканчиваются. Многие жалуются на грязь, неудобный выезд и цены. Рейтинг — 3,4. Тюменцы отдыхали и в местах, где купание запрещено Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Песок на этом пляже был вовсе не сыпучим и приятным. Это будто застывшие твердые камни. За вход за 800 рублей можно же было хотя бы песок привести в порядок», — написала Анастасия в приложении 2ГИС. «Цены как в Турции, отдых как в России», — добавила Алиса. Также популярным и недешевым местом для отдыха считается пляжный клуб «Куба». На территории расположены четыре пляжа, цены на них, соответственно, разные. На «стандартных» пляжах стоимость входа составляет от 100 до 800 рублей (в зависимости от того, на чем вы приехали), цены на «премиум» начинают от 800 рублей. Чтобы попасть на «ВИП» пляж придется к категории «премиум» доплатить еще 500 рублей. Рейтинг указанного клуба в 2ГИС достигает 2,8. Отдыхающие отмечают мусор, обилие насекомых, запрет на привезенные столы и стулья. «Какие условия на пляже за 1500 рублей: туалет. И на этом все. Лежаки такие, на которых невозможно дольше часа пролежать, так как они из круглого бревна. Музыка очень громкая на пляже. Мошка съела», — написала Наталья. Разрешенные для купания места Среди разрешенных для купания мест также центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», лагеря «Серебряный бор», «Олимпийская Ребячка» и «Ребячья республика». Но чтобы здесь искупаться, придется покупать целую путевку. Плавать разрешено и на базе отдыха «Верхний Бор». Здесь стоимость входа составляет 400 рублей. Ну и также из-за того, что место имеет разрешение от Роспотребнадзора, людей здесь очень много. И тюменцы считают базу одним из самых приятных пляжей в Тюменской области. Однако из минусов — грязное дно водоема и проблемы с парковкой из-за большого количества отдыхающих. Рейтинг — 3,5. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в этом году лето выдалось не такое жаркое, как в прошлом. Однако местные жители даже в прохладную погоду практически не вылезали с пляжей — за ровным загаром и беззаботным отдыхом тюменцы приезжали и в те места, где не разрешено купаться. Какие пляжи оказались в топе лучших мест, а какие разочаровали местных — в материале URA.RU. Самыми дешевыми пляжами в Тюменской области считаются «Боровое» и «Пруд Лесной». Там вход стоит 300 рублей с человека, независимо от дня недели и времени пребывания. Однако на первой базе отдыха купаться запрещено, водоем не получил специального разрешения от Роспотребнадзора. Но именно из-за этого людей там гораздо меньше, чем в разрешенных для плавания местах. Как отмечают жители, хоть пляж «Боровое» и является самым дешевым, въезд на автомобиле на территорию базы дороговат — в будни он составляет 500 рублей, а в выходные доходит до 1000. Также тюменцы ругают сервис и большое количество насекомых. Рейтинг пляжа в 2ГИС составил 3,9. «За что заплатили — вопрос. Просто оплата за возможность пересечь шлагбаум», — написал Святослав в сервисе 2ГИС. «Спросила у оператора, можно ли перед парком поставить машину на бесплатной парковке. Нас двое, нам проще зайти за 300 рублей с человека, чем заехать на машине. Оператор был грубый, ответил, „Хотите — паркуйтесь в соседнем лесу“. Не понимаю, почему нельзя общаться вежливо?» — добавила Дарья. «Пруд Лесной» имеет разрешение на купание, поэтому и людей здесь гораздо больше как в будни, так и в выходные. Из-за этого — очереди на входе, в субботу и воскресенье люди сутра приезжают занимать места под солнцем. Одним из главных плюсов считается расположение. Это водоем, куда доехать проще всего и на собственном авто, и на такси, и на общественном транспорте (но придется от остановки немного пройтись пешком до самой базы). Среди минусов тюменцы отмечают мутную воду, рейтинг в 2ГИС составил 3,7. Больше всего денег придется отдать за возможность позагорать в пляжном клубе «Липовое». Стоимость входа на одного гостя достигает 800 рублей в будни и 1200 рублей в выходные. Время пребывания также не ограничено, однако купание здесь запрещено. Из плюсов тюменцы выделяют красивую локацию и наличие проката катамаранов и сапбордов. Но на этом хорошие моменты заканчиваются. Многие жалуются на грязь, неудобный выезд и цены. Рейтинг — 3,4. «Песок на этом пляже был вовсе не сыпучим и приятным. Это будто застывшие твердые камни. За вход за 800 рублей можно же было хотя бы песок привести в порядок», — написала Анастасия в приложении 2ГИС. «Цены как в Турции, отдых как в России», — добавила Алиса. Также популярным и недешевым местом для отдыха считается пляжный клуб «Куба». На территории расположены четыре пляжа, цены на них, соответственно, разные. На «стандартных» пляжах стоимость входа составляет от 100 до 800 рублей (в зависимости от того, на чем вы приехали), цены на «премиум» начинают от 800 рублей. Чтобы попасть на «ВИП» пляж придется к категории «премиум» доплатить еще 500 рублей. Рейтинг указанного клуба в 2ГИС достигает 2,8. Отдыхающие отмечают мусор, обилие насекомых, запрет на привезенные столы и стулья. «Какие условия на пляже за 1500 рублей: туалет. И на этом все. Лежаки такие, на которых невозможно дольше часа пролежать, так как они из круглого бревна. Музыка очень громкая на пляже. Мошка съела», — написала Наталья. Среди разрешенных для купания мест также центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», лагеря «Серебряный бор», «Олимпийская Ребячка» и «Ребячья республика». Но чтобы здесь искупаться, придется покупать целую путевку. Плавать разрешено и на базе отдыха «Верхний Бор». Здесь стоимость входа составляет 400 рублей. Ну и также из-за того, что место имеет разрешение от Роспотребнадзора, людей здесь очень много. И тюменцы считают базу одним из самых приятных пляжей в Тюменской области. Однако из минусов — грязное дно водоема и проблемы с парковкой из-за большого количества отдыхающих. Рейтинг — 3,5.