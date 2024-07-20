Неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Памятник покойного главы ЧВК „Вагнер“ облили краской, а ему в руку вставили фаллоимитатор», — написали в telegram-канале «Лента дня». Там отметили, что личности осквернивших памятник неизвестны.
Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Прохоровском кладбище. Спустя некоторое время, в мае 2024, на месте захоронения главе ЧВК «Вагнер» возвели памятник и скульптуру в полный рост.
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