Могилу Евгения Пригожина осквернили секс-игрушкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Неизвестные облили краской памятник Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге Фото:

Неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Памятник покойного главы ЧВК „Вагнер“ облили краской, а ему в руку вставили фаллоимитатор», — написали в telegram-канале «Лента дня». Там отметили, что личности осквернивших памятник неизвестны.

Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Прохоровском кладбище. Спустя некоторое время, в мае 2024, на месте захоронения главе ЧВК «Вагнер» возвели памятник и скульптуру в полный рост.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Памятник покойного главы ЧВК „Вагнер“ облили краской, а ему в руку вставили фаллоимитатор», — написали в telegram-канале «Лента дня». Там отметили, что личности осквернивших памятник неизвестны. Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Прохоровском кладбище. Спустя некоторое время, в мае 2024, на месте захоронения главе ЧВК «Вагнер» возвели памятник и скульптуру в полный рост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...