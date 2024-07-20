Общество Могилу Евгения Пригожина осквернили секс-игрушкой. Видео 20 июля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + Неизвестные облили краской памятник Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Памятник покойного главы ЧВК „Вагнер“ облили краской, а ему в руку вставили фаллоимитатор», — написали в telegram-канале «Лента дня». Там отметили, что личности осквернивших памятник неизвестны. Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Прохоровском кладбище. Спустя некоторое время, в мае 2024, на месте захоронения главе ЧВК «Вагнер» возвели памятник и скульптуру в полный рост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Памятник покойного главы ЧВК „Вагнер“ облили краской, а ему в руку вставили фаллоимитатор», — написали в telegram-канале «Лента дня». Там отметили, что личности осквернивших памятник неизвестны. Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Прохоровском кладбище. Спустя некоторое время, в мае 2024, на месте захоронения главе ЧВК «Вагнер» возвели памятник и скульптуру в полный рост. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям