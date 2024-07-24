24 июля 2024

В Тюмени десятки женщин родили детей не в больницах

В Тюменской области у 62 женщин роды прошли вне медицинских организаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Малыши появлялись на свет без участия медиков
Малыши появлялись на свет без участия медиков Фото:

За год 62 жительницы Тюменской области родили детей не находясь в больницах. Такой статистикой с URA.RU поделились в департаменте здравоохранения региона.

«За 2023 год вне медицинских организаций родило 62 женщины», — рассказали в депздраве. Для сравнения, в 2021 году вне стационаров на свет появились 47 детей.

Как ранее писало URA.RU, жительница Тюменской области родила ребенка за 10 минут, прямо в машине скорой помощи по пути в больницу. А в другой ситуации житель Тюмени помог женщине родить в небе: ребенок решил появиться на свет на борту самолета.

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За год 62 жительницы Тюменской области родили детей не находясь в больницах. Такой статистикой с URA.RU поделились в департаменте здравоохранения региона. «За 2023 год вне медицинских организаций родило 62 женщины», — рассказали в депздраве. Для сравнения, в 2021 году вне стационаров на свет появились 47 детей. Как ранее писало URA.RU, жительница Тюменской области родила ребенка за 10 минут, прямо в машине скорой помощи по пути в больницу. А в другой ситуации житель Тюмени помог женщине родить в небе: ребенок решил появиться на свет на борту самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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