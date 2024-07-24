В Тюмени десятки женщин родили детей не в больницах

Малыши появлялись на свет без участия медиков
За год 62 жительницы Тюменской области родили детей не находясь в больницах. Такой статистикой с URA.RU поделились в департаменте здравоохранения региона.
«За 2023 год вне медицинских организаций родило 62 женщины», — рассказали в депздраве. Для сравнения, в 2021 году вне стационаров на свет появились 47 детей.
Как ранее писало URA.RU, жительница Тюменской области родила ребенка за 10 минут, прямо в машине скорой помощи по пути в больницу. А в другой ситуации житель Тюмени помог женщине родить в небе: ребенок решил появиться на свет на борту самолета.
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