24 июля 2024

В Тюмени автомобиль «УАЗ» протаранил жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП приехали спасатели и медики (архивное фото)
На место ДТП приехали спасатели и медики (архивное фото) Фото:

В Тюмени на пересечении центральных улиц Республики и Челюскинцев автомобиль «УАЗ» въехал в жилой дом. Об этом стало известно журналистам. 

«В центре Тюмени „УАЗ“ влетел в жилой дом. ДТП произошло на пересечении улиц Республики и Челюскинцев», — сообщает telegram-канал «РБК Тюмень».

На место ДТП прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени произошло ДТП с машиной скорой помощи. 

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В Тюмени на пересечении центральных улиц Республики и Челюскинцев автомобиль «УАЗ» въехал в жилой дом. Об этом стало известно журналистам.  «В центре Тюмени „УАЗ“ влетел в жилой дом. ДТП произошло на пересечении улиц Республики и Челюскинцев», — сообщает telegram-канал «РБК Тюмень». На место ДТП прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени произошло ДТП с машиной скорой помощи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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