На место ДТП приехали спасатели и медики (архивное фото)
В Тюмени на пересечении центральных улиц Республики и Челюскинцев автомобиль «УАЗ» въехал в жилой дом. Об этом стало известно журналистам.
«В центре Тюмени „УАЗ“ влетел в жилой дом. ДТП произошло на пересечении улиц Республики и Челюскинцев», — сообщает telegram-канал «РБК Тюмень».
На место ДТП прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени произошло ДТП с машиной скорой помощи.
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