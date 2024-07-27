В деревнях Михири и Сухарыш Увельского района Челябинской области воды размывает дамбы. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Дамбы в поселках Михири и Сухарыш. Вот такая обстановка к обеду 27 июля», — сообщили читатели URA.RU. На видео, которое прислали в редакцию показано, как конструкция моста падает в воду.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Там сообщили, что информация о ЧП собирается.
Обновлено в 12:56 по уральскому времени: «Данное сооружение — это не дамба, а дорожный мост. Угрозы населенному пункту нет», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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