В двух челябинских деревнях вода смывает дамбы. Видео

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Паводок в Кареглазово. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Под угрозой подтопления два населенных пункта в Челябинской области (архивное фото) Фото:

В деревнях Михири и Сухарыш Увельского района Челябинской области воды размывает дамбы. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Дамбы в поселках Михири и Сухарыш. Вот такая обстановка к обеду 27 июля», — сообщили читатели URA.RU. На видео, которое прислали в редакцию показано, как конструкция моста падает в воду.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Там сообщили, что информация о ЧП собирается.

Обновлено в 12:56 по уральскому времени: «Данное сооружение — это не дамба, а дорожный мост. Угрозы населенному пункту нет», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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В деревнях Михири и Сухарыш Увельского района Челябинской области воды размывает дамбы. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Дамбы в поселках Михири и Сухарыш. Вот такая обстановка к обеду 27 июля», — сообщили читатели URA.RU. На видео, которое прислали в редакцию показано, как конструкция моста падает в воду. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области. Там сообщили, что информация о ЧП собирается. Обновлено в 12:56 по уральскому времени: «Данное сооружение — это не дамба, а дорожный мост. Угрозы населенному пункту нет», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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