31 июля 2024

Иранский военный советник погиб от авиаудара Израиля

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, боеприпасы, военные, израиль, снаряды, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль нанес удар по Бейруту Фото:

Иранский военный советник Милад Бейди стал жертвой авиаудара, нанесенного Израилем по Бейруту 30 июля. Об этом сообщает телеканал SNN.

«Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту», — передает телеканал. Агентство Mehr добавляет, что тело Бейди было опознано несколько часов назад, а сам он проживал неподалеку от Фуада Шокра, военного руководителя «Хезболла».

Израильская армия сообщила о нанесении удара по Бейруту вечером 30 июля и подтвердила ликвидацию Фуада Шокра в ходе этой операции. Шокр, по утверждениям израильских военных, был ключевой фигурой в «Хезболла», отвечавшей за стратегические аспекты, включая ракетное вооружение. Израиль также обвиняет его в ракетной атаке на Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. «Хезболла» ранее опровергала обвинения в причастности к этому инциденту.

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Иранский военный советник Милад Бейди стал жертвой авиаудара, нанесенного Израилем по Бейруту 30 июля. Об этом сообщает телеканал SNN. «Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту», — передает телеканал. Агентство Mehr добавляет, что тело Бейди было опознано несколько часов назад, а сам он проживал неподалеку от Фуада Шокра, военного руководителя «Хезболла». Израильская армия сообщила о нанесении удара по Бейруту вечером 30 июля и подтвердила ликвидацию Фуада Шокра в ходе этой операции. Шокр, по утверждениям израильских военных, был ключевой фигурой в «Хезболла», отвечавшей за стратегические аспекты, включая ракетное вооружение. Израиль также обвиняет его в ракетной атаке на Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. «Хезболла» ранее опровергала обвинения в причастности к этому инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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