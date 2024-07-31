Иранский военный советник погиб от авиаудара Израиля

01 августа 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Израиль нанес удар по Бейруту Фото: Министерство обороны Израиля Иранский военный советник Милад Бейди стал жертвой авиаудара, нанесенного Израилем по Бейруту 30 июля. Об этом сообщает телеканал SNN. «Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту», — передает телеканал. Агентство Mehr добавляет, что тело Бейди было опознано несколько часов назад, а сам он проживал неподалеку от Фуада Шокра, военного руководителя «Хезболла». Израильская армия сообщила о нанесении удара по Бейруту вечером 30 июля и подтвердила ликвидацию Фуада Шокра в ходе этой операции. Шокр, по утверждениям израильских военных, был ключевой фигурой в «Хезболла», отвечавшей за стратегические аспекты, включая ракетное вооружение. Израиль также обвиняет его в ракетной атаке на Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. «Хезболла» ранее опровергала обвинения в причастности к этому инциденту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранский военный советник Милад Бейди стал жертвой авиаудара, нанесенного Израилем по Бейруту 30 июля. Об этом сообщает телеканал SNN. «Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту», — передает телеканал. Агентство Mehr добавляет, что тело Бейди было опознано несколько часов назад, а сам он проживал неподалеку от Фуада Шокра, военного руководителя «Хезболла». Израильская армия сообщила о нанесении удара по Бейруту вечером 30 июля и подтвердила ликвидацию Фуада Шокра в ходе этой операции. Шокр, по утверждениям израильских военных, был ключевой фигурой в «Хезболла», отвечавшей за стратегические аспекты, включая ракетное вооружение. Израиль также обвиняет его в ракетной атаке на Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. «Хезболла» ранее опровергала обвинения в причастности к этому инциденту.