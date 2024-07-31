31 июля 2024

Дожди накроют Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, непогода, зонтик, дождливая погода, пасмурная погода, дождь
В Курган возвращаются дожди и жара Фото:

В Кургане в ближайшие дни ожидается дождливая погода с температурой воздуха от 24 до 29 градусов. Об этом предупреждают метеорологи.

«В Кургане с 1-го по 4-е августа прогнозируются дожди. Воздух прогреется от 25 до 29 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

Ранее в Курганскую область вернулась жара до 30 градусов. Жаркая погода с высокой влажностью воздуха провоцирует выпадение осадков в регионе.

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В Кургане в ближайшие дни ожидается дождливая погода с температурой воздуха от 24 до 29 градусов. Об этом предупреждают метеорологи. «В Кургане с 1-го по 4-е августа прогнозируются дожди. Воздух прогреется от 25 до 29 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. Ранее в Курганскую область вернулась жара до 30 градусов. Жаркая погода с высокой влажностью воздуха провоцирует выпадение осадков в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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