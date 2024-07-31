Дожди накроют Курган

01 августа 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

В Курган возвращаются дожди и жара Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане в ближайшие дни ожидается дождливая погода с температурой воздуха от 24 до 29 градусов. Об этом предупреждают метеорологи. «В Кургане с 1-го по 4-е августа прогнозируются дожди. Воздух прогреется от 25 до 29 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. Ранее в Курганскую область вернулась жара до 30 градусов. Жаркая погода с высокой влажностью воздуха провоцирует выпадение осадков в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в ближайшие дни ожидается дождливая погода с температурой воздуха от 24 до 29 градусов. Об этом предупреждают метеорологи. «В Кургане с 1-го по 4-е августа прогнозируются дожди. Воздух прогреется от 25 до 29 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. Ранее в Курганскую область вернулась жара до 30 градусов. Жаркая погода с высокой влажностью воздуха провоцирует выпадение осадков в регионе.