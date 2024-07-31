Тюменцы в составе ОПГ своровали 47 тонн нефти

Десять тюменцев в составе организованной группы за два месяца похитили 47 тонн нефти. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. Сумма ущерба составила один миллион рублей.
«Следствием установлено, что в октябре 2020 года обвиняемые с целью хищения нефти и последующей ее продажи создали организованную группу, в которую вошли 10 человек. За два месяца обвиняемые совершили хищение 47 тонн нефти на сумму более 1 млн рублей через врезку в магистральном нефтепроводе, пролегающем по территории Нижнетавдинского района», — сообщили в ведомстве.
Двух злоумышленников объявили в розыск. Дела остальных направлены в Нижнетавдинский районный суд для утверждения приговора.
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Десять тюменцев в составе организованной группы за два месяца похитили 47 тонн нефти. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области. Сумма ущерба составила один миллион рублей. «Следствием установлено, что в октябре 2020 года обвиняемые с целью хищения нефти и последующей ее продажи создали организованную группу, в которую вошли 10 человек. За два месяца обвиняемые совершили хищение 47 тонн нефти на сумму более 1 млн рублей через врезку в магистральном нефтепроводе, пролегающем по территории Нижнетавдинского района», — сообщили в ведомстве. Двух злоумышленников объявили в розыск. Дела остальных направлены в Нижнетавдинский районный суд для утверждения приговора.