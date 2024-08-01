Адвокат спутала свои головные боли с быстрорастущей опухолью

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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, медик, онкология, здоровье, мрт, диспансер
Опухоль мозга была обнаружена после припадка и экстренной госпитализации Эми Уэрхэм в больницу Фото:

Адвокат из Лондона Эми Уэрхэм изначально считала, что ее головные боли связаны со стрессом на работе, но позже обнаружила, что причиной является быстрорастущая опухоль мозга. После экстренной госпитализации из-за припадка женщины в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице обнаружили мультиформную глиобластому. Об этом сообщили в западном СМИ.

«Я думала, что мои головные боли связаны со стрессом на работе, но на самом деле это была быстрорастущая опухоль головного мозга» — призналась Уэрхэм в материале Bristol Live. Она добавила, что после постановки диагноза очень испугалась, поскольку также находилась в вихре встреч и сканирований.

После постановки диагноза, о котором она ничего не знала ранее, Уэрхэм начала активно собирать средства для борьбы с опухолями головного мозга. Она была ошеломлена ограниченными вариантами лечения. Адвокат возглавила Фонд Эми Уэрхэм, собрав 90 000 фунтов стерлингов на исследования борьбы с опухолями головного мозга высокой степени злокачественности. Фон Уэрхэм занимается сбором средств по повышению осведомленности, а ее рабочая команда собирает средства, проводя марафоны по ходьбе.

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Адвокат из Лондона Эми Уэрхэм изначально считала, что ее головные боли связаны со стрессом на работе, но позже обнаружила, что причиной является быстрорастущая опухоль мозга. После экстренной госпитализации из-за припадка женщины в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице обнаружили мультиформную глиобластому. Об этом сообщили в западном СМИ. «Я думала, что мои головные боли связаны со стрессом на работе, но на самом деле это была быстрорастущая опухоль головного мозга» — призналась Уэрхэм в материале Bristol Live. Она добавила, что после постановки диагноза очень испугалась, поскольку также находилась в вихре встреч и сканирований. После постановки диагноза, о котором она ничего не знала ранее, Уэрхэм начала активно собирать средства для борьбы с опухолями головного мозга. Она была ошеломлена ограниченными вариантами лечения. Адвокат возглавила Фонд Эми Уэрхэм, собрав 90 000 фунтов стерлингов на исследования борьбы с опухолями головного мозга высокой степени злокачественности. Фон Уэрхэм занимается сбором средств по повышению осведомленности, а ее рабочая команда собирает средства, проводя марафоны по ходьбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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