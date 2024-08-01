Адвокат спутала свои головные боли с быстрорастущей опухолью

01 августа 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Опухоль мозга была обнаружена после припадка и экстренной госпитализации Эми Уэрхэм в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Адвокат из Лондона Эми Уэрхэм изначально считала, что ее головные боли связаны со стрессом на работе, но позже обнаружила, что причиной является быстрорастущая опухоль мозга. После экстренной госпитализации из-за припадка женщины в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице обнаружили мультиформную глиобластому. Об этом сообщили в западном СМИ. «Я думала, что мои головные боли связаны со стрессом на работе, но на самом деле это была быстрорастущая опухоль головного мозга» — призналась Уэрхэм в материале Bristol Live . Она добавила, что после постановки диагноза очень испугалась, поскольку также находилась в вихре встреч и сканирований. После постановки диагноза, о котором она ничего не знала ранее, Уэрхэм начала активно собирать средства для борьбы с опухолями головного мозга. Она была ошеломлена ограниченными вариантами лечения. Адвокат возглавила Фонд Эми Уэрхэм, собрав 90 000 фунтов стерлингов на исследования борьбы с опухолями головного мозга высокой степени злокачественности. Фон Уэрхэм занимается сбором средств по повышению осведомленности, а ее рабочая команда собирает средства, проводя марафоны по ходьбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат из Лондона Эми Уэрхэм изначально считала, что ее головные боли связаны со стрессом на работе, но позже обнаружила, что причиной является быстрорастущая опухоль мозга. После экстренной госпитализации из-за припадка женщины в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице обнаружили мультиформную глиобластому. Об этом сообщили в западном СМИ. «Я думала, что мои головные боли связаны со стрессом на работе, но на самом деле это была быстрорастущая опухоль головного мозга» — призналась Уэрхэм в материале Bristol Live. Она добавила, что после постановки диагноза очень испугалась, поскольку также находилась в вихре встреч и сканирований. После постановки диагноза, о котором она ничего не знала ранее, Уэрхэм начала активно собирать средства для борьбы с опухолями головного мозга. Она была ошеломлена ограниченными вариантами лечения. Адвокат возглавила Фонд Эми Уэрхэм, собрав 90 000 фунтов стерлингов на исследования борьбы с опухолями головного мозга высокой степени злокачественности. Фон Уэрхэм занимается сбором средств по повышению осведомленности, а ее рабочая команда собирает средства, проводя марафоны по ходьбе.