Зеленский в ООН перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН оговорился с трибуны, перепутав слова на английском языке. В ходе выступления политик призвал «усилить лыжи», имея в виду системы противовоздушной обороны страны (ПВО). Соответствующая трансляция выступления появилась в социальных сетях.
«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны... Это заставит Россию остановить воздушные удары», — процитировало выступление Зеленского РИА Новости. Впоследствии украинский политик заметил ошибку и исправился.
Причиной курьеза стала путаница в произношении. Вместо слова skyes («небо», то есть воздушное пространство), президент Украины использовал слово skis («лыжи»).
Ранее, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что безопасность стран-участниц альянса должна быть абсолютным приоритетом.
