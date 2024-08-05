Александра Медведева представили коллективу департамента ЖКХ мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Коллективу департамента ЖКХ администрации Кургана Александра Медведева представили нового директора — Александра Медведева, который ранее работал в региональном фонде капремонта и в областном департаменте строительства. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с городской администрацией.

«Сегодня, 5 августа, представили коллективу нового директора департамента ЖКХ администрации. Им стал, как и предполагалось, экс-чиновник областного департамента строительства и бывший руководитель фонда капремонта — Александр Медведев. Очень интеллигентный и умный, видно, что опытный специалист, и сразу понравился команде», — отмечают политические источники агентства.



Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что экс-директор фонда капремонта Медведев будет назначен на пост директора департамента ЖКХ мэрии Кургана. По данным источников, он ожидал согласования своей кандидатуры на новый пост. Сообщалось, что сейчас Медведев также занимает должность проректора по строительству и ремонту в Курганском университете. Экс-директор ДЖКХ мэрии, замглавы города Роман Медведев покинул пост по собственному желанию 16 мая.