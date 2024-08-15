В День города в центре Кургана откроют площадку нейрографики

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День детей на Цветном бульваре. Тюмень , рисунок на асфальте, рисование, девочка, ребенок рисует, девочка рисует
Центральную площадь Кургана позволять разрисовать мелками 31 августа Фото:
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День города Кургана — 2024

На Центральной площади Кургана в День города, 31 августа, развернется площадка нейрографики. Ее организуют в рамках международного фестиваля «НейроСтритАрт», сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«„НейроСтритАрт“ — это уникальная возможность стать уличным художником и вдохнуть жизнь в городские улицы. Курганцы и гости города смогут рисовать прямо на асфальте цветными мелками и наслаждаться процессом создания искусства», — сообщает организатор площадки, инструктор по нейрографике Ольга Никитенко.

К участию приглашают курганцев всех возрастов. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, а самые яркие и креативные работы будут награждены призами. Участникам бесплатно предоставят мелки для рисования на асфальте. Ольга Никитенко подчеркивает, что нейрографика — это не только искусство, но и психологическая практика, способствующая личностному росту. В сентябре в библиотеке имени Л. Куликова состоится выставка нейрографических рисунков, где будут представлены работы из разных уголков России и дружественных стран.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в день празднования 345-летия города возможен небольшой дождь. Выступит на празднике певец Александр Маршал (Миньков).

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На Центральной площади Кургана в День города, 31 августа, развернется площадка нейрографики. Ее организуют в рамках международного фестиваля «НейроСтритАрт», сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «„НейроСтритАрт“ — это уникальная возможность стать уличным художником и вдохнуть жизнь в городские улицы. Курганцы и гости города смогут рисовать прямо на асфальте цветными мелками и наслаждаться процессом создания искусства», — сообщает организатор площадки, инструктор по нейрографике Ольга Никитенко. К участию приглашают курганцев всех возрастов. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, а самые яркие и креативные работы будут награждены призами. Участникам бесплатно предоставят мелки для рисования на асфальте. Ольга Никитенко подчеркивает, что нейрографика — это не только искусство, но и психологическая практика, способствующая личностному росту. В сентябре в библиотеке имени Л. Куликова состоится выставка нейрографических рисунков, где будут представлены работы из разных уголков России и дружественных стран. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в день празднования 345-летия города возможен небольшой дождь. Выступит на празднике певец Александр Маршал (Миньков).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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